Robinho Jr em campo pelo Genoa - Divulgação / Genoa

Robinho Jr em campo pelo GenoaDivulgação / Genoa

Publicado 19/10/2026 19:50

O atacante Robinho Jr, de 18 anos, fez sua estreia pelo Genoa, da Itália, no último sábado (17), na derrota da equipe para a Roma no Campeonato Italiano. Apesar disso, o brasileiro recebeu elogios do técnico Danielle de Rossi, depois da partida.

''Ele causou uma excelente impressão em mim. Eu não o conhecia, foi uma operação voltada mais para o futuro, mas é muito interessante. Ele faz coisas úteis e inteligentes, precisa ganhar físico, mas sabe como se manter dentro do campo. De vez em quando olhamos demais para o físico e esquecemos do resto", disse.

Daniele de Rossi foi jogador de futebol, tendo atuado pela Roma e também defendido a seleção italiana. Ele foi campeão da Copa de 2006. Pela Azzurra, Rossi disputou 117 partidas e anotou 21 gols, encerrando sua carreira como atleta em 2020, defendendo o Boca Juniors.

Robinho Jr. foi anunciado pelo Genoa no início de setembro. Inicialmente, o brasileiro atuou pelo time sub-20 e anotou três gols. O bom momento na base fez De Rossi promover a estreia do garoto na equipe principal.

O clube italiano tem o jovem à disposição por um ano. Ao fim do período, poderá exercer a opção de compra fixada em 8 milhões de euros (R$ 48 milhões), junto ao Santos.

Revelado pelo Peixe, Robinho Jr acumulou 38 partidas e quatro gols pelo clube paulista, considerando as competições profissionais e o Campeonato Brasileiro Sub-20. Neste ano, ele viveu uma situação de desgaste no clube, depois de expor uma agressão de Neymar durante o treino.

"Hoje meu coração fica apertado, mas sigo para um novo desafio. Foi no Santos que nasci para o futebol, onde sonhei, aprendi e dei meus primeiros passos como jogador. Tudo o que vivi aqui estará para sempre comigo. Não é um adeus, é apenas um até breve. Porque o Santos não é apenas parte da minha história, é parte de quem eu sou. Nascer, viver e no Santos morrer é um orgulho que nem todos podem ter. Obrigado por tudo, Santos. Até breve, minha casa", disse no dia 2 de setembro, quando se despediu do Peixe.