Robinho Jr em campo pelo GenoaDivulgação / Genoa
Campeão do mundo exalta início de filho de Robinho na Itália
Jogador, de 18 anos, foi emprestado pelo Peixe e tem opção de compra de R$ 48 milhões para poder ser efetuada pelo Genoa
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De la Cruz chega a 100 jogos pelo Flamengo e ganha camisa comemorativa
Uruguaio atingiu marca na vitória por 1 a 0 sobre o Fluminense, no último dia 11 de outubro; atleta soma quatro gols e sete assistências
Raphinha deve ser titular contra o PSG, diz técnico do Barcelona
Jogador, de 29 anos, atuou por apenas 20 minutos na goleada contra o Betis; brasileiro sofreu um desconforto em partida da Seleção
Rebeca Andrade se classifica à final do salto no Mundial de Ginástica
Brasil disputa cinco medalhas no torneio; Flávia Saraiva competirá na trave e no individual geral, prova que também terá Lorrane Oliveira
Alex Telles prevê melhora de Ziyech no Botafogo: ‘Feliz e evoluindo'
Jogador, de 33 anos, assinou contrato com o clube carioca até o fim de 2028; até o momento, entrou em campo em apenas quatro jogos
Joia da base assina primeiro contrato profissional com o Vasco
Goleiro do time sub-17 chegou ao clube de São Januário com apenas 13 anos e se prepara para integrar o sub-20 em 2027
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