Alex Telles em treino do Botafogo - Vitor Silva/Botafogo

Alex Telles em treino do BotafogoVitor Silva/Botafogo

Publicado 19/10/2026 18:50

Reforço do Botafogo para a temporada, Hakim Ziyech , de 33 anos, entrou em campo em apenas quatro partidas do Brasileiro e ainda não conseguiu fazer a diferença no elenco alvinegro. O lateral-esquerdo Alex Telles destacou a qualidade do marroquino e os ganhos que o clube carioca deverá ter com a sua qualificação.

"Não preciso falar da qualidade dele. É um cara que só jogou em alto nível, Europa, Copa do Mundo. Ele vem de outra cultura, precisa se adaptar, mas é um cara muito humilde, que gosta de aprender. Ele está feliz aqui, se sentiu abraçado pelo grupo, porque somos um grupo muito unido, e eu acredito que jogo a jogo ele vai se sentir melhor com a carga dos jogos, com o gramado. Mas está evoluindo muito bem, é sempre um perigo com a bola no pé e sei que ele vai nos ajudar", disse na zona mista depois da vitória sobre a Chape.

No total, Ziyech entrou em campo em 45 minutos contra o Mirassol, em 80 minutos contra o Vasco, em 73 minutos contra o Coritiba e em 55 minutos contra o clube catarinense. O desempenho do veterano foi bastante tímido.

O atacante chegou ao Botafogo depois de rescindir contrato com o Wydad Casablanca, do Marrocos. Por lá, acumulou nove gols e duas assistências em 16 jogos, sendo 14 entre os titulares. Agora, assinou vínculo com o Alvinegro até dezembro de 2028.

"Eu coloco o nível mais alto para mim mesmo. Eu só quero fazer o meu melhor e dar tudo pelo clube. Como eu disse antes, talvez essa temporada não vamos pensar nisso, mas a partir do ano que vem eu quero jogar pelos troféus e ganhar os troféus. E é por isso que eu vim para cá e são esses meus objetivos, pelo que vou trabalhar", disse o marroquino em participação em um documentário da Botafogo Films.

"Estou muito animado, o Brasil é o país número 1 quando se trata de futebol. Tem tantos grandes jogadores saindo daqui. Então não foi algo que eu pensasse duas vezes. Só quero agradecê-los pela recepção calorosa. Eles vieram ao aeroporto para me receber também. Então, para todas as pessoas, só quero agradecê-las. E agora depende de mim retribuir", concluiu.