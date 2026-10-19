Matheus Martins em ação durante treino do Botafogo, no Nilton Santos - Vítor Silva / Botafogo

Matheus Martins em ação durante treino do Botafogo, no Nilton SantosVítor Silva / Botafogo

Publicado 19/10/2026 09:26

A negociação com o Dínamo Moscou (RUS)

Matheus Martins havia sido vendido pelo Alvinegro em agosto, por 7 milhões de euros (cerca de R$ 42,5 milhões, na cotação da época). O atacante chegou a viajar para se apresentar ao Dínamo Moscou (RUS), mas acabou reprovado nos exames médicos. O mesmo aconteceu com Plata, do Flamengo . Os dois, porém, não aparentavam ter problema algum.

Situação no Campeonato Brasileiro

Neste momento, o Botafogo soma 39 pontos e ocupa a 11ª posição. O próximo compromisso será contra o Internacional, que é quem abre a zona de rebaixamento, com 32. A bola vai rolar no sábado (24), às 16h30 (de Brasília), no Beira-Rio, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Os jogos que restam ao Botafogo

. Internacional x Botafogo (24/10) - 32ª rodada do Campeonato Brasileiro

. Remo x Botafogo (28/10) - 33ª rodada do Campeonato Brasileiro

. Botafogo x Atlético-MG (04/11) - 34ª rodada do Campeonato Brasileiro

. Corinthians x Botafogo (a definir) - 35ª rodada do Campeonato Brasileiro

. Botafogo x São Paulo (a definir) - 36ª rodada do Campeonato Brasileiro

. Botafogo x Bahia (a definir) - 37ª rodada do Campeonato Brasileiro

. Santos x Botafogo (a definir) - 38ª rodada do Campeonato Brasileiro