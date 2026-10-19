“Estou muito feliz por ganhar sequência. Tite tem me dado confiança desde que voltei da Rússia, com a negociação que não aconteceu. Ele já me conhece, tem me colocado na posição certa, onde sempre joguei. Então, estou me sentindo bem”, disse o jogador.
Matheus Martins havia sido vendido pelo Alvinegro em agosto, por 7 milhões de euros (cerca de R$ 42,5 milhões, na cotação da época). O atacante chegou a viajar para se apresentar ao Dínamo Moscou (RUS), mas acabou reprovado nos exames médicos. O mesmo aconteceu com Plata, doFlamengo. Os dois, porém, não aparentavam ter problema algum.
Neste momento, o Botafogo soma 39 pontos e ocupa a 11ª posição. O próximo compromisso será contra o Internacional, que é quem abre a zona de rebaixamento, com 32. A bola vai rolar no sábado (24), às 16h30 (de Brasília), no Beira-Rio, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro.
. Internacional x Botafogo (24/10) - 32ª rodada do Campeonato Brasileiro . Remo x Botafogo (28/10) - 33ª rodada do Campeonato Brasileiro . Botafogo x Atlético-MG (04/11) - 34ª rodada do Campeonato Brasileiro . Corinthians x Botafogo (a definir) - 35ª rodada do Campeonato Brasileiro . Botafogo x São Paulo (a definir) - 36ª rodada do Campeonato Brasileiro . Botafogo x Bahia (a definir) - 37ª rodada do Campeonato Brasileiro . Santos x Botafogo (a definir) - 38ª rodada do Campeonato Brasileiro
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