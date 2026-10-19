Igor Jesus em campo pelo Nottingham ForestDivulgação / Nottingham Forest
Igor Jesus rejeita jogar no Flamengo: 'Meu coração é Fogão'
Atacante, de 25 anos, defendeu o Alvinegro por um ano, conquistando um Brasileiro e uma Libertadores; atleta atua no futebol inglês
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Matheus Martins reconquista espaço no Botafogo após venda frustrada
Atacante aproveitou oportunidades entre os titulares desde que Tite assumiu o comando do Glorioso, há pouco mais de um mês
Tiquinho Soares encerra jejum de gols dos centroavantes do Botafogo
Centroavante foi decisivo para a vitória sobre a Chapecoense por 1 a 0, neste último sábado (17), no Nilton Santos, pelo Brasileirão
Alex Telles comemora vitória e vê ‘evolução notória’ no Botafogo
Lateral-esquerdo valorizou o triunfo por 1 a 0 sobre a Chapecoense, que deu maior tranquilidade ao Glorioso no Campeonato Brasileiro
Marçal comenta vitória do Botafogo: 'É difícil jogar contra o lanterna'
Defensor valoriza oportunidade de defender o Glorioso, destaca resultado no Nilton Santos e projeta sequência positiva no Brasileirão
Tite valoriza primeira vitória à frente do Botafogo: ‘Volume grande’
Técnico aprovou a atuação do Glorioso no triunfo por 1 a 0 sobre a Chapecoense, no Nilton Santos, pelo Campeonato Brasileiro
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