Igor Jesus em campo pelo Nottingham Forest - Divulgação / Nottingham Forest

Igor Jesus em campo pelo Nottingham ForestDivulgação / Nottingham Forest

Publicado 19/10/2026 14:40

Campeão brasileiro e da Libertadores pelo Botafogo, o atacante Igor Jesus, de 25 anos, desenvolveu uma relação de carinho e afeto com o clube, mesmo atuando apenas um ano. Questionado em uma live com o streamer Juninho Mandella, sobre a possibilidade de atuar no Flamengo, o centroavante do Nottingham Forrest, da Inglaterra, rejeitou totalmente.

"Mano, vou te falar. A partir do momento que eu cheguei no Botafogo, eu senti uma parada diferente. Meu coração é Fogão. Vamo, Fogo!", disse o atacante, de 25 anos.

Não é a primeira vez que Igor Jesus se declara ao Botafogo. Em março, o atacante afirmou que continua acompanhando o Alvinegro, mesmo morando na Europa.

"O Botafogo é um clube que eu vou levar para o restante da minha vida, um clube que me mostrou realmente onde eu poderia chegar e me proporcionou esse momento de estar podendo chegar aqui e fazer um grande trabalho. E eu acompanho, acompanho o Botafogo. Toda vez que tem os jogos eu assisto sim", afirmou, em entrevista à "TNT Sports".

Revelado pelo Coritiba, Igor Jesus chegou ao Botafogo sem custos na metade da temporada de 2024, depois de passagem pelo Al Ahli, dos Emirados Árabes. Rapidamente, o atacante entrou em sintonia com aquela equipe que fez história.

Ele formou um quarteto ofensivo extremamente bem sucedido ao lado de Thiago Almada, Jefferson Savarino e Luiz Henrique. Em sua primeira temporada, ele entrou em campo em 31 jogos, anotou oito gols e deu cinco assistências, sendo chamado por Dorival Júnior para defender a seleção brasileira.

Na temporada seguinte, mesmo com a saída de Almada e de Luiz Henrique, Igor Jesus continuou sendo um dos destaques do Botafogo. Ele defendeu o clube até o Mundial, quando anotou o gol da vitória do Alvinegro sobre o PSG por 1 a 0, em partida da fase de grupos, que foi a mais marcante da equipe na competição.

Depois do término da competição, o Nottingham Forest pagou 19 milhões de euros (cerca de R$ 128 milhões na cotação da época) para contratar Igor Jesus junto ao Botafogo. Ele deixou o Alvinegro com 59 partidas, 17 gols e seis assistências, com os títulos do Brasileiro e da Libertadores.

No futebol inglês, Igor Jesus teve uma boa temporada de começo pelo Nottingham Forest. Ele entrou em campo em 52 partidas, anotou 16 gols e deu cinco assistências. Apesar disso, acabou ficando de fora da lista de Carlo Ancelotti para defender a seleção brasileira na Copa do Mundo. Na atual temporada, o atleta atuou em seis partidas e anotou apenas um gol.