LeBron James foi apresentado pelo 76ers nesta segunda-feira (28)Reprodução / Instagram @sixers
Ingresso mais caro para estreia de LeBron ultrapassa R$ 100 mil
Reforço do Philadelphia 76ers para a temporada 2026/27, astro disputa primeiro jogo pela nova equipe nesta terça-feira (20)
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Ex-joia do Flamengo marca no Shakhtar: 'Aproveitar cada oportunidade'
Negociado em junho deste ano, jovem meia de 18 anos anotou seu primeiro gol no clube ucraniano e prega evolução no futebol europeu
Depois de derrota, Vasco aparece com 11% de risco de rebaixamento
Cruz-Maltino somou apenas um ponto nas duas últimas partidas e tem apenas três pontos de vantagem sobre o Internacional, que abre a degola
Flamengo tem desfalques e dúvidas para jogo contra Estudiantes
Jorginho volta ao time titular no torneio continental, mas retornos de Saúl, Evertton Araújo e Arrascaeta ainda são incertos
Ex-Flamengo exalta reviravolta de Gabigol: 'Três anos sofrendo'
Atacante, de 30 anos, que marcou na partida contra o Fluminense, chegou a 25 gols em 46 partidas na temporada pelo Santos
Arrascaeta apresenta evolução e volta a treinar com bola no Flamengo
Meia uruguaio avança em processo, mas ainda não pode realizar atividades com impacto e, por isso, segue sem ser reintegrado ao elenco
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