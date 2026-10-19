LeBron James foi apresentado pelo 76ers nesta segunda-feira (28) - Reprodução / Instagram @sixers

LeBron James foi apresentado pelo 76ers nesta segunda-feira (28)Reprodução / Instagram @sixers

Publicado 19/10/2026 18:26 | Atualizado 19/10/2026 18:29

NBA vai começar nesta terça-feira (20) e, junto com ela, LeBron James volta às quadras para estrear pela sua nova equipe, o Philadelphia 76ers. Contudo, um dos fatos mais comentados sobre o evento foi o preço do ingresso, que pode variar de pouco mais de mil dólares (cerca de R$ 5,9 mil) até 20,8 mil dólares (acima de R$ 105 mil). A temporada regular davai começar nesta terça-feira (20) e, junto com ela,volta às quadras para estrear pela sua nova equipe, o Philadelphia 76ers. Contudo, um dos fatos mais comentados sobre o evento foi o preço do ingresso, que pode variar de pouco mais de mil dólares (cerca de R$ 5,9 mil) até 20,8 mil dólares (acima de R$ 105 mil).

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Os preços para a partida já seriam bem elevados por ser a estreia do craque LeBron James, mas além disso a partida será contra o atual campeão da liga, o New York Knicks, que estava desde 1973 sem conquistar o título. Ou seja, a demanda pelos ingressos será bem mais alta porque vai acontecer a tradicional cerimônia de entrega de anéis para os campeões da temporada 2025/26.

Apenas como forma de comparação, o preço dos ingressos para a estreia de LeBron James está equivalente aos valores dos jogos de Natal, que possuem a maior procura ao longo da temporada regular da NBA. Neste ano, o New York Knicks recebe o San Antonio Spurs do jovem astro Victor Wembanyama, na reedição da última final da liga. Os valores variam entre 641 dólares (cerca de R$ 3 mil) e 60,5 mil dólares (R$ 305 mil).

Expectativa para a temporada

LeBron James assinou com o 76ers em julho por dois anos com um contrato 8 milhões de dólares, após deixar o Los Angeles Lakers, equipe em que vestiu a camisa por oito anos, conquistando um título da NBA (2019/20) e um MVP Finals no mesmo ano. O craque também levou a franquia da Califórnia ao título da NBA Cup em 2023/24.

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O craque, de 41 anos, escolheu a Philadelphia como seu destino para sua 24ª temporada na liga. Nos 76ers, ele terá a companhia de diversas estrelas como o armador Tyresse Maxey, o pivô Joel Embiid e o recém contratado ala-armador Jaylen Brown. A expectativa do astro é de conquistar ao menos mais um título antes de sua aposentadoria, que atualmente possui quatro em sua coleção (2011/2012, 2012/2013, 2015/2016, 2019/2020).

*Reportagem do estagiário João André Pombo, sob supervisão de Rodrigo Souza