Gabigol em vitória sobre o Fluminense - Reinaldo Campos/ Santos F.C.

Gabigol em vitória sobre o FluminenseReinaldo Campos/ Santos F.C.

Publicado 19/10/2026 17:40 | Atualizado 19/10/2026 17:40

Autor de um dos gols da vitória do Santos sobre o Fluminense por 2 a 1, Gabigol, de 30 anos, vive uma temporada excelente pelo Peixe. O ex-apoiador do Flamengo e do Tricolor, Roger Flores, abordou a mudança de humor do camisa 9 em 2026.

"Há muito tempo o Gabigol não estava tão feliz. Você vê ele sorrindo, provocando os adversários, brincando, solto... Isso não tem dinheiro que pague. Ele estava há três anos sofrendo, cara", disse em participação em programa do "SporTV".

Gabigol entrou em campo em 46 partidas no ano, anotou 25 gols e deu 10 assistências. O atacante balançou as redes em 15 oportunidades pelo Brasileiro. Pela primeira vez desde 2023, o camisa 9 está sendo titular de uma equipe em uma temporada inteira e novamente ele chegou a marca de mais de 20 gols por temporada.

Em 2024, pelo Flamengo, Gabigol viveu uma temporada ruim e acabou ficando no banco de reservas a maior parte do tempo. O mesmo aconteceu no ano passado, quando chegou ao Cruzeiro e assinou contrato até o fim de 2028. O camisa 9 está emprestado até o final do ano ao Peixe e tem futuro indefinido.

O atacante recebeu consultas de clubes da Europa e também de outros mercados do exterior. Depois de duas temporadas em que ficou no banco de reservas de Flamengo e Cruzeiro, Gabigol voltou a ter oportunidades como titular na Vila Belmiro e com isso se valorizou.

Recentemente, Gabigol afirmou que desejava voltar ao Flamengo um dia. A situação gerou uma polêmica envolvendo os torcedores do Santos. O camisa 9 pediu desculpas aos alvinegros.



"Em nenhum momento minha intenção foi desrespeitar o Santos. Pelo contrário, todo mundo sabe que é o time do meu coração e. Que eu amo tanto. Minha terceira passagem e sou muito feliz aqui (...) Todo mundo sabe do meu carinho e respeito pela cidade e torcida e pelos meus companheiros também", disse.



Gabigol defendeu o Flamengo de 2019 a 2024 e se tornou ídolo no Rubro-Negro. Ele conquistou duas Libertadores, anotando os gols dos títulos nas duas finais, dois Brasileiros, duas Copas do Brasil, entre outros títulos de menor expressão pelo clube carioca.