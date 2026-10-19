Gabigol em vitória sobre o FluminenseReinaldo Campos/ Santos F.C.
Ex-Flamengo exalta reviravolta de Gabigol: 'Três anos sofrendo'
Atacante, de 30 anos, que marcou na partida contra o Fluminense, chegou a 25 gols em 46 partidas na temporada pelo Santos
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Arrascaeta apresenta evolução e volta a treinar com bola no Flamengo
Meia uruguaio avança em processo, mas ainda não pode realizar atividades com impacto e, por isso, segue sem ser reintegrado ao elenco
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Ex-jogador faz parte de um grupo de investimentos que adquiriu 80% das ações do Inter de Limeira, que está garantida na Série B de 2027
NFL e PSG apresentam coleção inspirada em capital francesa
Coleção, que tem duas versões de cores, já está à venda nas redes sociais; Paris recebe partida da liga americana neste domingo (25)
Fluminense sofre sequência de derrotas e vive desconfiança em reta final
Tricolor convive com primeira instabilidade sob o comando de Marcão e terá que dar a volta por cima em um momento decisivo da temporada
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