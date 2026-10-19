Roberto Carlos e Ronado Fenômeno integram grupo de investidores que adquiriram a Inter de Limeira - Reprodução/Instagram @oficialrc3

Roberto Carlos e Ronado Fenômeno integram grupo de investidores que adquiriram a Inter de LimeiraReprodução/Instagram @oficialrc3

Publicado 19/10/2026 17:20

Ronaldo Fenômeno, Roberto Carlos, um príncipe saudita e um empresário haitiano assinar um acordo para obter o controle de 80% da equipe. O projeto prevê investimento de R$ 450 milhões em dez anos. A Inter de Limeira se tornou oficialmente uma Sociedade Anônima de Futebol (SAF), nesta segunda-feira (19), após o grupo composto por, Roberto Carlos, um príncipe saudita e um empresário haitiano assinar um acordo para obter o controle de 80% da equipe. O projeto prevê investimento de R$ 450 milhões em dez anos.

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O primeiro desafio da nova parceria será a disputa da Série B do Brasileirão de 2027, competição para a qual a Inter de Limeira se classificou após 35 anos sem marcar presença. O investimento deve ter foco nas estruturas do clube, estádio, categorias de base, centro de treinamento e futebol profissional. Já grandes investimentos no futebol somente com os retornos financeiros estipulados.

Nos dois primeiros anos, a quantia seria de R$ 20 milhões e, com o tempo, haveria uma progressão. O nome para comandar a SAF não seria o de Ronaldo, mesmo que já tenha experiência dentro do ramo, mas, sim, Enrico Ambrogini, ex-diretor de operações do Cruzeiro entre os anos de 2022 e 2023. Na época, era visto como um dos homens de confiança do Fenômeno e um dos pilares na reestruturação do clube.

Ainda faltam alguns documentos a serem assinados e detalhes burocráticos finais para que tudo esteja oficializado. Mesmo assim, a Inter de Limeira já começou seu planejamento esportivo para a próxima temporada. O clube está adotando a estratégia de manter a base principal do elenco que garantiu o acesso para a Série B do ano que vem. Além disso, já existem conversas praticamente firmadas para a renovação do atual treinador, Matheus Costa.

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O primeiro compromisso que a nova SAF terá no próximo ano vai ser no Campeonato Paulista A2, buscando conquistar o acesso para a elite do futebol paulista após ter sido rebaixada em 2025. Até lá, a Inter de Limeira segue sem calendário esportivo, já que terminou a participação na Série C do Brasileirão deste ano e garantiu a vaga para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro de 2027.

*Reportagem do estagiário João André Pombo, sob supervisão de Rodrigo Souza