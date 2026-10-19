Yuri Alberto empatou para o Corinthians - Reprodução

Yuri Alberto empatou para o CorinthiansReprodução

Publicado 19/10/2026 22:05 | Atualizado 19/10/2026 22:09

Em confronto direto na briga contra o rebaixamento, o Corinthians empatou com o Vitória em 1 a 1, na Neo Química Arena, em São Paulo, nesta segunda-feira (19), pela 31ª rodada do Brasileirão. Com o novo técnico Clarence Seedorf na arquibancada , o Timão não foi efetivo e viu Renê abrir o placar para a equipe baiana. Na etapa final, Yuri Alberto empatou de pênalti.

Com o empate, o Corinthians seguiu na 16ª colocação, com 33 pontos, um à frente do Internacional, primeiro time dentro do Z-4. Além disso, ficou dois pontos atrás do Vasco, mas agora com um jogo a mais. Do outro lado, o Vitória ficou na 13ª posição, com 37.

Blitz corintiana e balde de água fria

Nos primeiros instantes, empurrado pela Fiel, o Corinthians pressionou e tratou de encurralar o Vitória. Logo aos 12, o ex-Flamengo Vitinho recebeu cruzamento rasteiro de Garro dentro da área, mas foi enganado pela "furada" de Yuri Alberto e finalizou por cima do travessão. Em seguida, o inglês Lingard chegou outras três vezes, mas também sem sucesso.

Enquanto o Timão esbarrava na falta de pontaria, o Vitória se defendia e explorava os contra-ataques. Até que, aos 46, aproveitou escanteio para adiantar as peças e abrir o placar. Após a defesa corintiana afastar primeiro cruzamento, o ponta-direita Erick dominou a sobra e tentou nova levantada. Desta vez, Luan Cândido testou, Hugo deu rebote e o centroavante Renê apareceu para empurrar na direção do gol vazio

Igualdade provoca final agitado

Atrás no placar, o Corinthians voltou do intervalo morno, mas ainda ofensivo. Após novas tentativas frustradas, o time da casa teve chance de ouro para igualar o placar. Aos 18, André recebeu, adiantou dentro da área e sofreu pisão de Matheus Silva. O juiz havia visto simulação no lance, mas foi ao VAR e marcou pênalti. Na cobrança, Yuri Alberto finalizou baixo, no canto esquerdo e empatou a partida.

A igualdade no placar mexeu com os ânimos do Timão, que acionou novas peças e passou a pressionar mais. Foi nesse cenário que, aos 47 da etapa final, o Corinthians sonhou com a oportunidade de voltar às redes, quando o árbitro revisou possível pênalti por toque de mão. Porém, desta vez Matheus Bidu estava impedido na origem do lance. Lucas Arcanjo ainda fez defesaça aos 55, dentro da área, para garantir o empate.

Corinthians 1 x 1 Vitória

Brasileirão - 31ª rodada

Data e hora: 19/10/2026, às 20h (de Brasília)

Local: Neo Química Arena, em São Paulo

Gols: Renê, aos 46' do 1ºT (0-1); Yuri Alberto, aos 21 do 2º T (1-1)

Cartões amarelos: Renê (VIT); Garro (COR)

Cartões vermelhos: -

Árbitro: Savio Pereira Sampaio (DF)

Auxiliares: Bruno Raphael Pires (GO) e Maira Mastella Moreira (RS)

VAR: Rodrigo D'Alonso Ferreira (SC)

CORINTHIANS (Técnico: Léo Porto)

Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Angileri; André (Charles), Breno Bidon e Garro; Lingard (Matheus Bidu), Vitinho (Kaio César) e Yuri Alberto (Gui Negão).



VITÓRIA (Técnico: Jair Ventura)

Lucas Arcanjo; Mateus Silva, Brítez, Luan Cândido e Jamerson; Caíque Gonçalves (Walace), Martínez e Matheusinho (Zé Vitor); Erick (Laquintana), Tarzia (Lucas Silva) e Renê (Fabrício Santos).

