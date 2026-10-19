Seedorf acompanhou o jogo do Corinthians na arquibancadaReprodução
Seedorf vê jogo do Corinthians com a torcida e faz 'poropopó'
Novo técnico do Timão ainda não teve o nome registrado no BID da CBF e não tem autorização para ficar no banco de reservas
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Martinelli marca no fim, e Al Hilal assume liderança da Liga Saudita
Brasileiro marca pela quinta vez nos últimos cinco jogos e se isola como o maior goleador do país na competição nacional
Kaio Jorge comenta quase-vinda ao Flamengo: 'Quem decide é o clube'
Centroavante do Cruzeiro confessou ter sido procurado pelo Mais Querido no ano passado, e deu detalhes sobre as negociações
Botafogo venceu concorrência de três clubes da Série A por uruguaio
Jogador, de 20 anos, deverá chegar ao Alvinegro no ano que vem; na atual temporada, ele entrou em campo em 33 jogos e anotou sete gols
Final do Sub-20 entre Cruzeiro e Atlético-MG termina com oito expulsos
Confusão se iniciou após empurrão sem disputa pela bola, resultando na expulsão de cinco atletas; depois disso mais três foram punidos
Campeão do mundo exalta início de filho de Robinho na Itália
Jogador, de 18 anos, foi emprestado pelo Peixe e tem opção de compra de R$ 48 milhões para poder ser efetuada pelo Genoa
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