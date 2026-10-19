Seedorf acompanhou o jogo do Corinthians na arquibancadaReprodução

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Rodrigo Souza
Novo técnico do Corinthians, Clarence Seedorf viveu a experiência de um fiel torcedor. Ainda sem registro no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, o treinador holandês acompanhou o jogo contra o Vitória, nesta segunda-feira (19), pela 31ª rodada do Brasileirão, na arquibancada da Neo Química Arena. Antes da bola rolar, fez até o tradicional "poropopó" com os torcedores.
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Seedorf se posicionou na arquibancada atrás do banco de reservas do Corinthians e ficou no degrau mais próximo do auxiliar técnico Léo Porto. O Timão planejava a estreia do treinador holandês nesta segunda diante do Vitória, mas ele demorou para entregar seu documento de antecedentes criminais e, por isso, não teve o visto de trabalho emitido dentro do prazo.
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Contratado pelo executivo Marcelo Paz, Seedorf chega ao Corinthians acompanhado do auxiliar espanhol Pablo Vidal e com a missão de evitar o rebaixamento para a segunda divisão. Em seus primeiros dias no CT Joaquim Grava, o técnico holandês implementou algumas pequenas mudanças, como a determinação de que os televisores passem apenas lances positivos do Timão, como gols, títulos e momentos históricos.
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Nos últimos meses, Seedorf estava morando em Madri, onde trabalhava como comentarista. Além disso, o ex-jogador também estava fazendo algumas participações junto à Federação Holandesa de Futebol. O holandês não exerce a função desde 2019, quando comandou a seleção de Camarões. Ele também teve passagem pelo Deportivo La Coruña, da Espanha.
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Antes do acerto com o Corinthians, Seedorf tinha conversas com o Fluminense para 2027. O ex-jogador planejava retornar ao cargo de técnico na próxima temporada, mas aceitou a proposta do time paulista na reta final deste ano. O projeto com o Tricolor das Laranjeiras seria para um projeto de longo prazo com contrato de três anos.