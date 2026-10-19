Fluminense teve treinamento nesta segunda-feira (19) - Marina Garcia / Fluminense

Fluminense teve treinamento nesta segunda-feira (19)Marina Garcia / Fluminense

Publicado 19/10/2026 12:47

A esperança do torcedor do Fluminense de ter Martinelli , de 24 anos, na partida contra o Palmeiras, nesta quarta-feira (21), pelo jogo de volta da semifinal da Libertadores, em São Paulo, diminuiu um pouco. O volante não participou do treinamento com bola ao lado elenco no CT Carlos Castilho, na Barra da Tijuca, Zona Sudoeste do Rio de Janeiro, nesta segunda-feira (19). O atleta fez uma atividade à parte e segue como dúvida.

O atleta, que foi convocado por Carlo Ancelotti, sofreu uma torção no joelho esquerda, na partida de ida, no Maracanã, na última quarta-feira (15), e acabou sendo substituído por Hércules no intervalo. O Tricolor divulgou sua lesão e afirmou que ele iniciou o tratamento para retornar o mais rápido possível.

Martinelli é um dos principais jogadores do elenco tricolor. Em 2026, soma um gol e cinco assistências em 41 jogos, sendo 40 entre os titulares. As boas atuações fizeram com que o volante fosse convocado por Carlo Ancelotti para representar a Seleção entre o fim de setembro e o início de outubro, na primeira Data Fifa depois da Copa do Mundo de 2026.

Sem a presença do volante, Marcão deverá optar por escalar Hércules ao lado de Nonato como titular. Os dois atuaram na derrota para o Santos por 2 a 1, no Maracanã, no último domingo (18). Além deles, o técnico conta com Otávio e Alisson, dois jogadores que não gozam de muito prestígio com os torcedores, para executar a função de volante.

No primeiro duelo, o Fluminense teve o domínio durante a maior parte do tempo e foi superior ao Palmeiras, mas não soube aproveitar as oportunidades criadas e viu o adversário ser letal. Flaco López e Marlon Freitas foram os responsáveis pelos gols do Verdão. Wesley Natã, nos acréscimos da etapa final, foi quem balançou a rede e deixou o Tricolor vivo no confronto.

O Fluminense terá missão complicada para avançar à decisão da Libertadores, uma vez que precisará ganhar por dois ou mais gols de diferença. Em caso de empate no placar agregado, a definição da classificação acontecerá nos pênaltis. Quem passar enfrentará Flamengo ou Estudiantes (ARG), dia 28 de novembro, no Estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai.