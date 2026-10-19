Fluminense teve treinamento nesta segunda-feira (19)Marina Garcia / Fluminense
Martinelli não treina com grupo, e segue dúvida contra o Palmeiras
Jogador, de 24 anos, sofreu uma lesão no joelho esquerdo, e precisou ser substituído no jogo de ida da semifinal da Libertadores
Fluminense sofre sequência de derrotas e vive desconfiança em reta final
Tricolor convive com primeira instabilidade sob o comando de Marcão e terá que dar a volta por cima em um momento decisivo da temporada
Vitor Roque não treina e segue como dúvida para jogo contra Fluminense
Em recuperação de lesão no tornozelo esquerdo, atacante não participa da atividade desta segunda-feira (19), na Academia do Futebol
Igor Rabello analisa derrota do Fluminense: ‘Demos uma relaxada’
Titular depois de um mês, zagueiro lamentou o revés do Tricolor por 2 a 1 para o Santos, de virada, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro
Martinelli não treina com grupo, e segue dúvida contra o Palmeiras
Jogador, de 24 anos, sofreu uma lesão no joelho esquerdo, e precisou ser substituído no jogo de ida da semifinal da Libertadores
Neymar relembra negociação com o Fluminense: ‘Foi quase’
Meia-atacante do Santos conversou com o Tricolor para disputar o Mundial de Clubes, no ano passado, mas não houve acordo
Marcão admite queda de rendimento, mas confia em recuperação do Fluminense
Tricolor perdeu de virada para o Santos por 2 a 1, neste domingo (18), no Maracanã, e sofreu a terceira derrota consecutiva
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