Marcão tenta levar o Fluminense para a final da Libertadores - Marcelo Gonçalves / Fluminense F.C.

Marcão tenta levar o Fluminense para a final da LibertadoresMarcelo Gonçalves / Fluminense F.C.

Publicado 19/10/2026 16:35 | Atualizado 19/10/2026 16:37

Após sofrer a terceira derrota consecutiva na temporada, o Fluminense precisará superar a desconfiança para chegar à final da Libertadores. Em um momento decisivo da temporada, o Tricolor vive a sua primeira instabilidade desde que Marcão assumiu o comando do time e chega sob pressão para o confronto contra o Palmeiras, na quarta-feira (21), em São Paulo, pelo jogo de volta da semifinal da Libertadores.

O Fluminense sofreu a terceira derrota consecutiva na temporada após perder para o Santos por 2 a 1 , de virada, neste último domingo (18), no Maracanã. Foi a primeira vez que o Tricolor perdeu três jogos seguidos em casa desde julho do ano passado, logo após a participação histórica na Copa do Mundo de Clubes. Na ocasião, perdeu para o Cruzeiro (2 a 0), Flamengo (1 a 0) e Palmeiras (2 a 1), todos pelo Brasileirão.

"É preciso uma reflexão nossa que vamos para uma outra competição. Tivemos que fazer movimentos diferentes hoje justamente pelo jogo de quarta-feira, mas estamos conscientes do que fizemos e do que temos para quarta. Vamos enfrentar uma grande equipe, terão um dia a mais de descanso, e temos total consciência que vamos buscar a vitória lá e a nossa classificação para nosso torcedor", disse Marcão.

Após a demissão de Luis Zubeldía, Marcão assumiu o comando do Fluminense e conseguiu levar o time à semifinal da Libertadores, além de manter no G-4 do Brasileirão. Porém, a boa fase deu lugar a primeira turbulência após a Data Fifa. Desde então, foram quatro jogos, uma vitória e três derrotas. Nas últimas três partidas, perdeu para o Flamengo (1 a 0), Palmeiras (2 a 1) e Santos (2 a 1), ambos no Maracanã.

Com as três derrotas seguidas, o Fluminense deixou o G-4 do Brasileirão e se complicou na Libertadores. O Tricolor volta a campo na próxima quarta-feira (21), às 21h30 (de Brasília), no Nubank Parque, em São Paulo, pelo jogo de volta da semifinal da competição continental. Após perder por 2 a 1 em casa, o Time de Guerreiros precisa vencer por dois gols de diferença para avançar à final.

