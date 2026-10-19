Neymar em ação pelo Santos diante do Fluminense, no Maracanã - Reinaldo Campos/ Santos FC

Neymar em ação pelo Santos diante do Fluminense, no MaracanãReinaldo Campos/ Santos FC

Publicado 19/10/2026 07:40

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“Quase joguei (no Fluminense), tive uma conversa com o presidente (Mário Bittencourt), com o Renato Gaúcho, na época. Quase joguei o Mundial por eles, mas, infelizmente, não estava em um momento bom fisicamente. Acho que, se eu jogasse, não ajudaria tanto quanto eu queria. Acabou não acontecendo”, disse o camisa 10, em entrevista depois do confronto.



Ele recebeu o carinho dos torcedores do time carioca após a partida: “Muito feliz, agradeço muito o carinho da torcida. Infelizmente, não dá para cumprimentar e nem tirar foto com todo mundo, mas tento fazer sempre o máximo”. “Quase joguei (no Fluminense), tive uma conversa com o presidente (Mário Bittencourt), com o Renato Gaúcho, na época. Quase joguei o Mundial por eles, mas, infelizmente, não estava em um momento bom fisicamente. Acho que, se eu jogasse, não ajudaria tanto quanto eu queria. Acabou não acontecendo”, disse o camisa 10, em entrevista depois do confronto.Ele recebeu o carinho dos torcedores do time carioca após a partida: “Muito feliz, agradeço muito o carinho da torcida. Infelizmente, não dá para cumprimentar e nem tirar foto com todo mundo, mas tento fazer sempre o máximo”.

Fluminense 1x2 Santos



Neymar teve boa atuação e foi peça importante na vitória do Santos sobre o Fluminense. O Tricolor abriu o placar logo no começo do primeiro tempo, com Rodrigo Castillo. O Peixe, porém, conseguiu virar no início da etapa final. Os gols foram de Gabigol e Coutinho.



“Fizemos um bom jogo desde o começo. Eles tiveram duas chances, a do gol e uma outra. Depois, dominamos, tivemos o controle. No segundo tempo, nem se fala”, avaliou o meia-atacante.



No Campeonato Brasileiro, o Fluminense soma 51 pontos, na quinta posição. O Santos é o oitavo, com 45.

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