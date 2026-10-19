Igor Rabello em ação pelo Fluminense diante do Santos, no MaracanãMarina Garcia / Fluminense FC
“Estávamos um pouco mais organizados no primeiro tempo. Tinha um pouco de espaço no meio, mas estávamos bem montados. No segundo, demos uma relaxada. Voltamos um pouco desligados. O time do Santos tem muita qualidade técnica, demos muito espaço”, declarou o jogador, em entrevista na zona mista depois do confronto.
“Chegávamos sempre atrasados nos lances. Então, criou-se muito espaço para eles. Infelizmente, relaxamos e levamos dois gols em dez minutos”, complementou.
Apesar do revés, o defensor, que não atuava há pouco mais de um mês, aproveitou a oportunidade entre os titulares. Ao todo, acumulou 59 ações com a bola e oito contribuições defensivas, com um desarme, uma interceptação e quatro cortes. Além disso, venceu cinco duelos por baixo e deu assistência para o gol do time carioca. Os números são do ‘Sofascore’
Com o resultado, o Fluminense permaneceu com 51 pontos, na quinta posição.
Foco na semifinal da Libertadores
“Temos que virar a chave. O jogo foi bem complicado aqui, mas achamos um gol no final que nos dá muita esperança. É foco total, vamos buscar a classificação”, disse Igor Rabello.
Os jogos que restam ao Fluminense
. Chapecoense x Fluminense (24/10) - 32ª rodada do Campeonato Brasileiro
. Fluminense x Internacional (28/10) - 33ª rodada do Campeonato Brasileiro
. Vitória x Fluminense (06/11) - 34ª rodada do Campeonato Brasileiro
. São Paulo x Fluminense (a definir) - 35ª rodada do Campeonato Brasileiro
. Fluminense x Mirassol (a definir) - 36ª rodada do Campeonato Brasileiro
. Fluminense x Cruzeiro (a definir) - 37ª rodada do Campeonato Brasileiro
. Red Bull Bragantino x Fluminense (a definir) - 38ª rodada do Campeonato Brasileiro
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