Igor Rabello em ação pelo Fluminense diante do Santos, no Maracanã - Marina Garcia / Fluminense FC

Igor Rabello em ação pelo Fluminense diante do Santos, no MaracanãMarina Garcia / Fluminense FC

Publicado 19/10/2026 14:08

“Estávamos um pouco mais organizados no primeiro tempo. Tinha um pouco de espaço no meio, mas estávamos bem montados. No segundo, demos uma relaxada. Voltamos um pouco desligados. O time do Santos tem muita qualidade técnica, demos muito espaço”, declarou o jogador, em entrevista na zona mista depois do confronto.“Chegávamos sempre atrasados nos lances. Então, criou-se muito espaço para eles. Infelizmente, relaxamos e levamos dois gols em dez minutos”, complementou.Apesar do revés, o defensor, que não atuava há pouco mais de um mês, aproveitou a oportunidade entre os titulares. Ao todo, acumulou 59 ações com a bola e oito contribuições defensivas, com um desarme, uma interceptação e quatro cortes. Além disso, venceu cinco duelos por baixo e deu assistência para o gol do time carioca. Os números são do ‘Sofascore’Com o resultado, o Fluminense permaneceu com 51 pontos, na quinta posição.