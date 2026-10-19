Igor Rabello em ação pelo Fluminense diante do Santos, no MaracanãMarina Garcia / Fluminense FC

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Theo Faria
Zagueiro do Fluminense, Igor Rabello fez uma análise da derrota de virada por 2 a 1 para o Santos, domingo (18), no Maracanã, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor saiu na frente logo no começo do primeiro tempo, com Rodrigo Castillo. No entanto, foi vazado duas vezes no início da etapa final, por Gabigol e Coutinho, e não conseguiu se recuperar.
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“Estávamos um pouco mais organizados no primeiro tempo. Tinha um pouco de espaço no meio, mas estávamos bem montados. No segundo, demos uma relaxada. Voltamos um pouco desligados. O time do Santos tem muita qualidade técnica, demos muito espaço”, declarou o jogador, em entrevista na zona mista depois do confronto.

“Chegávamos sempre atrasados nos lances. Então, criou-se muito espaço para eles. Infelizmente, relaxamos e levamos dois gols em dez minutos”, complementou.

Apesar do revés, o defensor, que não atuava há pouco mais de um mês, aproveitou a oportunidade entre os titulares. Ao todo, acumulou 59 ações com a bola e oito contribuições defensivas, com um desarme, uma interceptação e quatro cortes. Além disso, venceu cinco duelos por baixo e deu assistência para o gol do time carioca. Os números são do ‘Sofascore’

Com o resultado, o Fluminense permaneceu com 51 pontos, na quinta posição.
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Foco na semifinal da Libertadores

O próximo compromisso do Fluminense será contra o Palmeiras, quarta-feira (21), às 21h30 (de Brasília), no Nubank Parque, na volta da semifinal da Libertadores. Na ida, o Verdão venceu por 2 a 1. Sendo assim, o Tricolor precisará ganhar por dois ou mais gols de diferença para avançar. Em caso de empate no placar agregado, a definição da vaga acontecerá nos pênaltis.

“Temos que virar a chave. O jogo foi bem complicado aqui, mas achamos um gol no final que nos dá muita esperança. É foco total, vamos buscar a classificação”, disse Igor Rabello.
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Os jogos que restam ao Fluminense

. Palmeiras x Fluminense (21/10) - Volta da semifinal da Libertadores
. Chapecoense x Fluminense (24/10) - 32ª rodada do Campeonato Brasileiro
. Fluminense x Internacional (28/10) - 33ª rodada do Campeonato Brasileiro
. Vitória x Fluminense (06/11) - 34ª rodada do Campeonato Brasileiro
. São Paulo x Fluminense (a definir) - 35ª rodada do Campeonato Brasileiro
. Fluminense x Mirassol (a definir) - 36ª rodada do Campeonato Brasileiro
. Fluminense x Cruzeiro (a definir) - 37ª rodada do Campeonato Brasileiro
. Red Bull Bragantino x Fluminense (a definir) - 38ª rodada do Campeonato Brasileiro