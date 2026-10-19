Vitor Roque se lesionou contra o Corinthians, no domingo (11) - Cesar Greco / Palmeiras

Vitor Roque se lesionou contra o Corinthians, no domingo (11)Cesar Greco / Palmeiras

Publicado 19/10/2026 15:55

vencer no Maracanã por 2 a 1, na última quarta-feira (14). Porém, o Alviverde pode ter um desfalque de peso para a partida decisiva. O atacante Vitor Roque não treinou nesta segunda-feira (19), na Academia de Futebol, e segue como dúvida para o confronto. O Palmeiras iniciou a preparação para encarar o Fluminense no jogo de volta da semifinal da Libertadores, após, na última quarta-feira (14). Porém, o Alviverde pode ter um desfalque de peso para a partida decisiva. O atacante Vitor Roque não treinou nesta segunda-feira (19), na Academia de Futebol, e segue como dúvida para o confronto.

O camisa 9 não entra em campo desde a goleada por 4 a 1 sobre o Corinthians, no dia 11 de outubro. Na ocasião ele foi substituído por Paulinho aos 24 minutos do segundo tempo por conta de uma entorse no tornozelo esquerdo. Em casos comuns, o tratamento desta lesão pode durar de uma a 12 semanas, dependendo da gravidade do caso.



Porém, no caso de Vitor Roque existe o agravante de ser um local recorrente de lesões. Esta é a terceira vez que o jogador vai para o departamento médico por conta de seu tornozelo esquerdo. Nas últimas duas vezes, ele demorou cerca de três meses para poder voltar a campo, sendo a mais recente em abril deste ano. Ele inclusive teve que fazer uma cirurgia na região para conseguir resolver o problema, em junho.

Em decorrência do desfalque, Abel Ferreira deve seguir escalando a equipe com um esquema de dois atacantes, com Flaco López e Jhon Arias compondo o ataque alviverde. A expectativa é de que o treinador português repita a escalação do jogo de ida da semifinal, no Maracanã.

Quando é a partida de volta?

O Palmeiras venceu o Fluminense por 2 a 1 na partida de ida da semifinal da Libertadores, na última quarta-feira (14), e precisa apenas de um empate dentro de casa para retornar a final da competição. O clube esteve na final da última edição, mas terminou com o vice-campeonato após perder para o Flamengo por 1 a 0, com gol do zagueiro Danilo.

O jogo de volta será realizado no Nubank Parque, na próxima quarta-feira (21), às 21h30 (de Brasília), e tem expectativa de pouco mais de 40 mil torcedores presentes, sendo 10% desses destinados à torcida do Fluminense. A diretoria tricolor fez questão de solicitar os 4 mil ingressos que tinha direito, de acordo com o regulamento da Conmebol.

*Reportagem do estagiário João André Pombo, sob supervisão de Rodrigo Souza