O clássico entre Atlético-MG e Cruzeiro na final do Campeonato Mineiro Sub-20 terminou em confusão. Assim como no profissional, o jogo teve uma briga generalizada entre as duas equipes, que resultou na expulsão de oito jogadores. O Galo venceu a partida de ida por 4 a 3 e saiu na frente da Raposa na disputa pelo título estadual.
Clássico do UFC chegou na base também. Após a confusão, jogadores de Atlético e Cruzeiro partiram para briga no primeiro jogo da final do Mineiro Expulsos pelo lado do Galo Murillo (atacante) Gutte (meia) Kaio (goleiro reserva) Dois jogadores do Cruzeiro foram expulsos https://t.co/hpAmogfBUz
O lance que originou a briga aconteceu aos oito minutos da segunda etapa. Em uma jogada na beira do campo, o lateral-direito Nicolas, do Cruzeiro, começou a proferir ofensas e deu um empurrão no camisa 7 atleticano Murillo após ele passar a bola para a defesa. Os ânimos se exaltaram e o banco do Atlético-MG tomou as dores do jogador.
Após os jogadores do Atlético-MG pressionarem, os atletas do Cruzeiro também chegaram e iniciaram uma confusão que terminou em socos, chutes e empurrões, semelhante a briga do profissional na final do Campeonato Mineiro deste ano. Foram cerca de 15 minutos de paralisação e cinco expulsões: Murillo, Gutte, Kaio Assis do lado do Atlético-MG, além de Nicolas e Rayan Lelis pelo Cruzeiro.
Depois da confusão, mais três foram expulsos na partida. Do lado do Atlético-MG, João Barros foi expulso por entrada violenta, enquanto o Cruzeiro viu Pedrinho ser punido com o segundo cartão amarelo e o treinador Pedro Duarte ser expulso.
No momento da confusão, o Atlético-MG vencia por 3 a 1. Com nove de cada lado, o Galo viu o Cruzeiro reagir e empatar em 3 a 3, nos acréscimos. Porém, na saída de bola, Índio acertou chute do meio de campo e garantiu a vitória do Galinho por 4 a 3 com um gol antológico.
Sub-20 do Cruzeiro conseguiu tomar um gol do meio de campo, na saída de bola logo após empatar o jogo. https://t.co/2St6ERNUs6
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