Rebeca Andrade é uma das esperanças de medalha do Brasil no Mundial de Ginástica Artística - Reprodução / YouTube CazéTV

Rebeca Andrade é uma das esperanças de medalha do Brasil no Mundial de Ginástica ArtísticaReprodução / YouTube CazéTV

Publicado 19/10/2026 19:01





As brasileiras voltaram a brigar pelo pódio após ficarem de fora dele no último Mundial. Com o retorno de Rebeca, que decidiu tirar um ano sabático em 2025, o Brasil terá a chance de disputar cinco medalhas nas finais que acontecem na quarta (21) e na quinta-feira (22).



A primeira prova em que o País se classificou foi o salto. Rebeca Andrade, campeã olímpica da categoria, marcou média de 14,533 pontos, com 14,400 no primeiro salto, sendo 5,0 de dificuldade e 9,400 de execução, e 14,266 no segundo, com 4,8 de dificuldade e 9,466 de execução. A ginasta passou na primeira posição.



Flávia Saraiva terminou a classificatória na terceira posição na trave. A carioca marcou 14,400 pontos, com 6,1 de dificuldade e 8,3 de execução. No individual geral, que reúne as notas dos quatro aparelhos, ela somou 53,566 pontos e ficou em 10º lugar, garantindo vaga entre as 24 finalistas.



Outra brasileira a garantir vaga entre as 24 finalistas do individual geral foi Lorrane Oliveira. A atleta ficou em 20º lugar, com um total de 52,165 pontos. Thais Fidelis e Sophia Weisberg também contribuíram para a campanha brasileira, embora não tenham alcançado notas suficientes para avançar às finais individuais.



Com as notas das cinco ginastas, o Brasil somou 159,131 pontos e garantiu a classificação para a final por equipes na 7ª posição. A seleção ficou à frente da Grã-Bretanha por menos de dois décimos e volta a competir na quarta-feira, quando disputa uma medalha ao lado das outras sete equipes classificadas.



A equipe brasileira classificada para a final por equipes do Mundial de Ginástica Artística reúne medalhistas olímpicas e atletas que começam a ganhar espaço em competições internacionais. Rebeca Andrade, Flávia Saraiva e Lorrane Oliveira dão experiência à seleção, que também conta com a jovem Sophia Weisberg. O grupo marca ainda o retorno de Thaís Fidelis a um Mundial após sete anos. O Brasil está classificado para a final por equipes do Mundial de Ginástica Artística de 2026. Em Roterdã, na Holanda, uma equipe que reúne nomes experientes e jovens promessas do País garantiu presença na decisão. Além da disputa coletiva, Rebeca Andrade estará na final do salto, Flávia Saraiva competirá na trave e no individual geral, prova que também terá Lorrane Oliveira.As brasileiras voltaram a brigar pelo pódio após ficarem de fora dele no último Mundial. Com o retorno de Rebeca, que decidiu tirar um ano sabático em 2025, o Brasil terá a chance de disputar cinco medalhas nas finais que acontecem na quarta (21) e na quinta-feira (22).A primeira prova em que o País se classificou foi o salto. Rebeca Andrade, campeã olímpica da categoria, marcou média de 14,533 pontos, com 14,400 no primeiro salto, sendo 5,0 de dificuldade e 9,400 de execução, e 14,266 no segundo, com 4,8 de dificuldade e 9,466 de execução. A ginasta passou na primeira posição.Flávia Saraiva terminou a classificatória na terceira posição na trave. A carioca marcou 14,400 pontos, com 6,1 de dificuldade e 8,3 de execução. No individual geral, que reúne as notas dos quatro aparelhos, ela somou 53,566 pontos e ficou em 10º lugar, garantindo vaga entre as 24 finalistas.Outra brasileira a garantir vaga entre as 24 finalistas do individual geral foi Lorrane Oliveira. A atleta ficou em 20º lugar, com um total de 52,165 pontos. Thais Fidelis e Sophia Weisberg também contribuíram para a campanha brasileira, embora não tenham alcançado notas suficientes para avançar às finais individuais.Com as notas das cinco ginastas, o Brasil somou 159,131 pontos e garantiu a classificação para a final por equipes na 7ª posição. A seleção ficou à frente da Grã-Bretanha por menos de dois décimos e volta a competir na quarta-feira, quando disputa uma medalha ao lado das outras sete equipes classificadas.A equipe brasileira classificada para a final por equipes do Mundial de Ginástica Artística reúne medalhistas olímpicas e atletas que começam a ganhar espaço em competições internacionais. Rebeca Andrade, Flávia Saraiva e Lorrane Oliveira dão experiência à seleção, que também conta com a jovem Sophia Weisberg. O grupo marca ainda o retorno de Thaís Fidelis a um Mundial após sete anos.