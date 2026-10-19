Raphinha e Flick - Divulgação / Barcelona

Raphinha e FlickDivulgação / Barcelona

Publicado 19/10/2026 19:20

O Barcelona deverá ter o retorno de Raphinha como titular na partida contra o PSG, pela Liga dos Campeões, nesta terça-feira (20), em Paris. O técnico Hansi Flick confirmou a participação do brasileiro no duelo entre as duas equipes que praticam o melhor futebol do mundo na atualidade.

"Raphinha se recuperou, ele está pronto para jogar e começar amanhã", disse o alemão, em entrevista coletiva na véspera da partida pela competição.

Além disso, o técnico também fez elogios a Luis Enrique. O espanhol, que tem três Liga dos Campeões no currículo, é o atual bicampeão da competição.

"Eu amo Luis Enrique, ele é um técnico fantástico. Ele levou este time do PSG para um próximo nível e só podemos dizer parabéns a Luis", disse o técnico do Barcelona.

O último título europeu do clube espanhol também foi sob o comando de Luis Enrique, que é ídolo do Barça como técnico e também como atleta. Ele dirigiu a equipe que tinha Messi, Neymar e Suárez, que faturou a Liga dos Campeões em 2015.

Raphinha sofreu um desconforto na coxa direita, depois da vitória da seleção brasileira sobre a Austrália por 4 a 2, no último dia 29, em amistoso durante a Data Fifa. O brasileiro voltou a jogar somente no último sábado (17) contra o Real Betis, quando entrou no segundo tempo e disputou 20 minutos da partida.

Raphinha é considerado um dos pilares do Barcelona. Na atual temporada, o jogador ostenta, até agora, a impressionante marca de 14 gols marcados e três assistências, um total de 17 participações em gols, em apenas nove jogos, somando o Campeonato Espanhol e a Liga dos Campeões.

No último dia 6, Raphinha assinou um novo contrato com o Barcelona, renovando o seu vínculo até junho de 2030. O acordo já vinha sendo ventilado nos bastidores da equipe espanhola. O diretor esportivo do time, Deco, havia confirmado a informação em setembro, afirmando que a assinatura aconteceria em breve. Além disso, o técnico Hansi Flick apoiou publicamente a permanência do atleta.

O atacante chegou a ser cogitado na Arábia Saudita no meio do ano, durante a Copa do Mundo. Na época, a imprensa europeia noticiou que o Al-Hilal preparou uma proposta de 80 milhões de euros (R$ 470 milhões). No entanto, o presidente do clube espanhol, Joan Laporta, garantiu que Raphinha ficaria. "Não temos interesse que ele saia do Barça. Ele é um jogador fundamental", afirmou.