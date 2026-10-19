Raphinha e FlickDivulgação / Barcelona
Raphinha deve ser titular contra o PSG, diz técnico do Barcelona
Jogador, de 29 anos, atuou por apenas 20 minutos na goleada contra o Betis; brasileiro sofreu um desconforto em partida da Seleção
Técnico do Boca se esquiva sobre Paredes e projeta decisão com o Vasco
Rodolfo Arruabarrena revelou que o capitão 'está bem' e quer jogar, mas alertou para os riscos do retorno precoce diante do Cruz-Maltino
Pouco inspirado, Corinthians empata com Vitória e segue à beira do Z-4
Novo técnico, Seedorf assistiu ao jogo na arquibancada da Neo Química Arena; Renê marcou para o time baiano e Yuri Alberto igualou o placar
Seedorf vê jogo do Corinthians com a torcida e faz 'poropopó'
Novo técnico do Timão ainda não teve o nome registrado no BID da CBF e não tem autorização para ficar no banco de reservas
Martinelli marca no fim, e Al Hilal assume liderança da Liga Saudita
Brasileiro marca pela quinta vez nos últimos cinco jogos e se isola como o maior goleador do país na competição nacional
Kaio Jorge comenta quase-vinda ao Flamengo: 'Quem decide é o clube'
Centroavante do Cruzeiro confessou ter sido procurado pelo Mais Querido no ano passado, e deu detalhes sobre as negociações
Botafogo venceu concorrência de três clubes da Série A por uruguaio
Jogador, de 20 anos, deverá chegar ao Alvinegro no ano que vem; na atual temporada, ele entrou em campo em 33 jogos e anotou sete gols
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