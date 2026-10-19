Vini Jr vive começo de temporada difícil no Real Madrid, com um gol e três assistências em dez jogos - Jose Jordan / AFP

Vini Jr vive começo de temporada difícil no Real Madrid, com um gol e três assistências em dez jogosJose Jordan / AFP

Publicado 19/10/2026 10:33

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“Ele (Vini Jr) joga na quarta-feira como titular, e a Liga dos Campeões é uma forma de mantê-lo motivado e não o deixar treinando sem jogar. Está fresco e, por não jogar (contra o Sevilla), trabalhou muito o físico. Espero que as coisas saiam como merece. Precisamos dele”, disse o comandante, em entrevista coletiva.



O brasileiro foi punido pela Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) por causa da “Ele (Vini Jr) joga na quarta-feira como titular, e a Liga dos Campeões é uma forma de mantê-lo motivado e não o deixar treinando sem jogar. Está fresco e, por não jogar (contra o Sevilla), trabalhou muito o físico. Espero que as coisas saiam como merece. Precisamos dele”, disse o comandante, em entrevista coletiva.O brasileiro foi punido pela Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) por causa da expulsão na vitória por 1 a 0 sobre o Villarreal , na semana passada. Na ocasião, puxou o cabelo de Nathan Saliba e recebeu o cartão vermelho. Depois, ainda esbravejou antes de deixar o gramado.

Para recuperar o bom futebol



Vini Jr passa por um começo de temporada difícil no Real Madrid. O atacante, que acumula atuações apagadas, tem sido alvo de críticas da torcida. Até aqui, o brasileiro soma um gol e três assistências em dez partidas, sendo nove entre os titulares.



“Estou chateado comigo mesmo por não estar no meu melhor nível. As vaias certamente não ajudam, mas as pessoas pagam pelos ingressos. Jogamos melhor quando temos o apoio da torcida. Não tenho dúvidas de que voltarei”, declarou o jogador recentemente, ao jornal espanhol ‘Marca’.

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Os próximos compromissos do Real Madrid

. Real Madrid x RB Leipzig (21/10) - 3ª rodada da Liga dos Campeões

. Barcelona x Real Madrid (25/10) - 10ª rodada do Campeonato Espanhol*

. Racing Club x Real Madrid (01/11) - 11ª rodada do Campeonato Espanhol*

. AEK x Real Madrid (04/11) - 4ª rodada da Liga dos Campeões

. Valencia x Real Madrid (07/11) - 12ª rodada do Campeonato Espanhol*



*Jogos em que Vini Jr não poderá atuar