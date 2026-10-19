Vini Jr vive começo de temporada difícil no Real Madrid, com um gol e três assistências em dez jogosJose Jordan / AFP
“Ele (Vini Jr) joga na quarta-feira como titular, e a Liga dos Campeões é uma forma de mantê-lo motivado e não o deixar treinando sem jogar. Está fresco e, por não jogar (contra o Sevilla), trabalhou muito o físico. Espero que as coisas saiam como merece. Precisamos dele”, disse o comandante, em entrevista coletiva.
O brasileiro foi punido pela Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) por causa da expulsão na vitória por 1 a 0 sobre o Villarreal, na semana passada. Na ocasião, puxou o cabelo de Nathan Saliba e recebeu o cartão vermelho. Depois, ainda esbravejou antes de deixar o gramado.
Para recuperar o bom futebol
“Estou chateado comigo mesmo por não estar no meu melhor nível. As vaias certamente não ajudam, mas as pessoas pagam pelos ingressos. Jogamos melhor quando temos o apoio da torcida. Não tenho dúvidas de que voltarei”, declarou o jogador recentemente, ao jornal espanhol ‘Marca’.
Os próximos compromissos do Real Madrid
. Barcelona x Real Madrid (25/10) - 10ª rodada do Campeonato Espanhol*
. Racing Club x Real Madrid (01/11) - 11ª rodada do Campeonato Espanhol*
. AEK x Real Madrid (04/11) - 4ª rodada da Liga dos Campeões
. Valencia x Real Madrid (07/11) - 12ª rodada do Campeonato Espanhol*
*Jogos em que Vini Jr não poderá atuar
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