Do Bronx quer recuperar cinturão dos leves do UFC(Foto: Reprodução/UFC)
Atualmente na terceira posição do ranking dos leves, Charles apontou Arman Tsarukyan como o principal concorrente na corrida por uma chance de lutar pelo cinturão. Em entrevista ao canal "Laerte Viana na Área – MMA", o paulista reconheceu que o armênio poderia ter disputado o título anteriormente, mas avaliou que os problemas que teve com a organização acabaram prejudicando seus planos. Ao mesmo tempo, Do Bronx ressaltou que seu poder de atrair público pode pesar na escolha do próximo desafiante.
“Eu, Charles, acho que ele (Arman) já devia ter lutado antes (pelo título) se ele não tivesse feito os bagulhos que ele acabou fazendo, que acabou complicando ele com o UFC. Acho que ele luta pelo título. Porém, Charles Oliveira vende muito. Então uma vitória sobre o Diego Lopes com certeza vai me credenciar ao título. Só que temos vários cenários. Justin Gaethje aposenta ou luta? Se Gaethje aposentar, é certeza que Charles Oliveira luta de novo pelo título contra Tsarukyan. Não tem para onde correr. Mas são vários fatores (…) Quero me tornar campeão de novo. Estou muito próximo disso. Estou na porta. Meu espírito é de campeão, está faminto, com sede, e sabe qual o caminho. Só tenho que ir lá e fazer”, afirmou Charles.
Futuro de Gaethje pode mudar os planos da divisão
Além de se preparar para o compromisso contra Diego Lopes, o brasileiro acompanha a situação de Justin Gaethje, atual campeão linear dos leves. O americano deixou em aberto a possibilidade de se aposentar após nocautear Ilia Topuria no UFC Casa Branca, em junho. A falta de uma definição sobre o futuro do detentor do cinturão mantém diferentes possibilidades em jogo para os principais nomes da categoria.
Recentemente, Charles cobrou um posicionamento de Gaethje, argumentando que a decisão é importante para que os demais atletas possam planejar seus próximos passos. Apesar da cobrança, o paulista demonstrou respeito pela trajetória do americano e reconheceu que ele merece ser aplaudido tanto se decidir encerrar a carreira quanto se optar por continuar competindo.
O cenário ideal para Charles do Bronx passa, primeiro, por uma vitória sobre Diego Lopes no UFC 335. A partir daí, o brasileiro espera entrar de vez na disputa pelo título, seja diante de Gaethje, caso o campeão permaneça ativo, seja em um possível confronto com Tsarukyan se o cinturão ficar vago. Por enquanto, porém, qualquer definição dependerá dos resultados e das decisões que movimentarem a divisão nos próximos meses.
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