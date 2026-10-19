Do Bronx quer recuperar cinturão dos leves do UFC - (Foto: Reprodução/UFC)

Do Bronx quer recuperar cinturão dos leves do UFC(Foto: Reprodução/UFC)

Publicado 19/10/2026 09:00

Charles do Bronx já tem o cinturão "BMF" em sua coleção, mas não esconde que seu principal objetivo é voltar ao topo da divisão peso-leve. Com duas vitórias consecutivas, o brasileiro acredita que pode garantir uma nova oportunidade de disputar o título linear se superar Diego Lopes na luta principal do UFC 335, em 12 de dezembro. O confronto representa, portanto, um passo importante nos planos do atleta da Chute Boxe/Diego Lima para a temporada de 2027.



Atualmente na terceira posição do ranking dos leves, Charles apontou Arman Tsarukyan como o principal concorrente na corrida por uma chance de lutar pelo cinturão. Em entrevista ao canal "Laerte Viana na Área – MMA", o paulista reconheceu que o armênio poderia ter disputado o título anteriormente, mas avaliou que os problemas que teve com a organização acabaram prejudicando seus planos. Ao mesmo tempo, Do Bronx ressaltou que seu poder de atrair público pode pesar na escolha do próximo desafiante.



“Eu, Charles, acho que ele (Arman) já devia ter lutado antes (pelo título) se ele não tivesse feito os bagulhos que ele acabou fazendo, que acabou complicando ele com o UFC. Acho que ele luta pelo título. Porém, Charles Oliveira vende muito. Então uma vitória sobre o Diego Lopes com certeza vai me credenciar ao título. Só que temos vários cenários. Justin Gaethje aposenta ou luta? Se Gaethje aposentar, é certeza que Charles Oliveira luta de novo pelo título contra Tsarukyan. Não tem para onde correr. Mas são vários fatores (…) Quero me tornar campeão de novo. Estou muito próximo disso. Estou na porta. Meu espírito é de campeão, está faminto, com sede, e sabe qual o caminho. Só tenho que ir lá e fazer”, afirmou Charles.