Cristiano Ronaldo vive situação complexa em Portugal - AFP

Cristiano Ronaldo vive situação complexa em PortugalAFP

Publicado 19/10/2026 15:36

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) anunciou que puniu Cristiano Ronaldo com 30 dias de suspensão e multa de 255 euros (R$ 1447, na cotação atual), após o jogador abandonar a seleção antes do jogo contra a Dinamarca , pela Liga das Nações, no início do mês. O anúncio aconteceu por meio de comunicado oficial emitido pelo Conselho de Disciplina da FPF, nesta segunda-feira (19).

Apesar disso, Portugal retorna a campo nos dias 14 e 17 de novembro, para um novo jogo contra a Dinamarca e o confronto com o País de Gales, respectivamente. Sendo assim, o astro deve estar à disposição nos próximos duelos da equipe, já que a polêmica aconteceu em 30 de setembro.

Relembre a polêmica

A polêmica envolvendo Cristiano Ronaldo, que contou com participação do técnico Jorge Jesus, começou na vitória por 2 a 1 sobre a Noruega, em 27 de setembro. O craque ficou no banco de reservas e não escondeu sua insatisfação pela decisão do treinador em não o utilizar no jogo. Depois disso, o atacante faltou nos treinos de segunda e terça-feira.

Depois disso, em coletiva de imprensa, Jorge Jesus minimizou a irritação do atleta e garantiu não haver qualquer crise entre eles. Então, irritado pelas declarações do comandante, o atacante abandonou a delegação no dia 30 de setembro, na véspera do jogo contra a Dinamarca. A situação exigiu que o presidente da FPF, Pedro Proença, viajasse ao local para tentar acalmar os ânimos.

Em coletiva de imprensa após outra partida contra a Noruega, em 4 de outubro, o treinador classificou o episódio como um mal-entendido e abriu as portas da seleção ao capitão, mas descartou um pedido de desculpas.

"Não sei o que vai acontecer. Para mim está tudo em aberto. Tem que decidir a vida dele antes da convocação. Se ele estiver jogando e quiser estar na seleção, volta quando quiser, por que não? Isto foi um mal-entendido e, na minha opinião, é fácil de resolver. Por mim está tudo bem. Quando é que vai ficar resolvido? Isso não sei, vamos ver, acabou agora este jogo", declarou.

Apesar de toda a polêmica, Pedro Proença já afirmou que está trabalhando pelo retorno de Cristiano. "Há uma grande vontade de termos o nosso capitão de volta. Haverá um processo disciplinar normal. As instâncias de forma independente irão avaliar. O que registamos neste momento é uma vontade, primeiro da FPF de ter o capitão rapidamente conosco, uma vontade já expressa do nosso selecionador nacional", disse.