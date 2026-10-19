Marquinhos vestindo uma das camisas da coleção - Divulgação

Marquinhos vestindo uma das camisas da coleçãoDivulgação

Publicado 19/10/2026 16:41

National Football League e o Paris Saint-Germain apresentaram uma coleção exclusiva de camisas, criada e produzida pela Fanatics em parceria com a Nike, antes do primeiro jogo de temporada regular da NFL na França. A coleção tem duas versões de cores: uma inspirada nas cores do PSG e outra em grená e dourado. As duas usam como base a camisa oficial Nike Limited da NFL, com aplicações costuradas, e trazem o escudo do PSG e detalhes inspirados em Paris.

A edição Paris Red & Blue é azul royal, a cor do PSG, com gola vermelha, recorte branco em V com o logo da NFL e “PSG” estampado no peito. Números brancos contornados em vermelho, o escudo do PSG nas duas mangas e a inscrição PARIS sob uma flor-de-lis na parte de trás da gola completam o visual.

A edição Monogram é uma camisa grená tom sobre tom, com acabamento dourado em todos os detalhes, do escudo da NFL e do Swoosh ao monograma do PSG em letra cursiva no peito. Os números são preenchidos com uma estampa que repete flores-de-lis, Torres Eiffel e monogramas do PSG.

As duas camisas levam o número 75, código do departamento de Paris. A flor-de-lis, que vem do escudo do PSG, também é o símbolo do New Orleans Saints, que recebe o Pittsburgh Steelers no Stade de France neste domingo (25). Os Saints vai lançar sua própria camisa especial para o jogo.



“Nosso primeiro jogo de temporada regular na França é um marco para a NFL, e queríamos oferecer aos fãs em Paris uma camisa à altura do momento”, disse a vice-presidente de produtos de consumo e licenciamento internacional da NFL, Salha Latif. "Junto com o PSG, a Fanatics e a Nike, criamos algo autenticamente parisiense e inconfundivelmente NFL. Os fãs franceses esperaram muito tempo para ver um jogo da NFL em casa, e esta coleção permite que eles façam parte disso”.



“Paris sempre foi uma cidade onde o esporte e a moda se encontram. Temos orgulho de receber a NFL e de oferecer aos nossos torcedores uma camisa que eles vão querer usar no jogo. Com o PSG também em campo no mesmo dia, o domingo será um grande dia para o esporte em Paris”, afirmou o diretor de receitas do Paris Saint-Germain, Richard Heaselgrave.



Com preços variáveis, a camisa NFL x PSG Nike Limited começa a ser vendida online e nas lojas nesta segunda-feira (19), enquanto durarem os estoques. A coleção estará disponível online na NFL Shop (Estados Unidos e Europa), na PSG Store e no Nike.com, e nas lojas físicas NFL Paris City Centre Store, NFL Stadium Store no Stade de France, PSG Store na Champs-Élysées, PSG Megastore no Parc des Princes, Nike House of Innovation e PSG Store em Nova York.