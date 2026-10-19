Alisson segue como titular absoluto do Liverpool e na seleção brasileira deu espaço para observações de jovens Glyn Kirk/ AFP
Alisson pede paciência com goleiros da Seleção: 'Bom para todos'
Jogador do Liverpool respeita a escolha de Ancelotti para observar novos nomes, mas acredita que ainda pode contribuir com o Brasil
O recado do goleiro
Alisson tem expectativa de voltar à Seleção
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