Alisson segue como titular absoluto do Liverpool e na seleção brasileira deu espaço para observações de jovens - Glyn Kirk/ AFP

Alisson segue como titular absoluto do Liverpool e na seleção brasileira deu espaço para observações de jovens Glyn Kirk/ AFP

Publicado 19/10/2026 11:57

acredita que voltará às convocações, após ficar fora da última Data Fifa. A Alisson não considera encerrada sua história na seleção brasileira e. A disputa pelas vagas de goleiro no Brasil passa por uma renovação de geração , e o técnico Carlo Ancelotti aproveita este início de novo ciclo para fazer observações de novos nomes.

O jogador do Liverpool é o único dos três goleiros que disputaram a Copa do Mundo de 2026 com chances de permanecer até 2030. A ideia inicial é que ele seja o homem de confiança para a Copa América de 2028 e ajude com sua experiência na transição com os mais novos.



"Renovação é natural, não diz respeito somente a mim. É uma renovação de geração. Falam ‘tem que renovar porque o Alisson já jogou 3 Copas’. Da geração 92, talvez só eu tenha tomado a decisão de permanecer. Mas eu vejo que tenho muito a contribuir e vontade", avisou em entrevista à ESPN.



O recado do goleiro



Diante do cenário, Alisson vê com bons olhos o trabalho de renovação de Carlo Ancelotti, que convocou Hugo Souza, do Corinthians, Otávio, do Cruzeiro, e Pedro Morisco, do Coritiba. Cada um dos três disputou um dos amistosos contra Austrália (duas vezes) e Índia, entre o fim de setembro e o início de outubro.



"Espero que esses jovens consigam se desenvolver e chegar ao nível máximo dentro da seleção e clubes. É bom para todo mundo. Bom para o futebol brasileiro. Como foi comigo e Ederson, o Weverton, esse nível estar sempre alto", disse.



O goleiro do Liverpool ainda fez um pedido para esse período de observação. E entende que há um fator importante para novos goleiros se firmarem na seleção brasileira.



"Tem que ter paciência com os jovens. Um jogo não dá para avaliar, tem que ter sequência. Principalmente os mais jovens", disse Alisson.



Alisson tem expectativa de voltar à Seleção



Aos 34 anos, o goleiro não mostra preocupação com a ausência nos três primeiros amistosos do novo ciclo até a Copa de 2030. E reforçou o desejo de seguir com o grupo brasileiro.



"Sempre há a expectativa de retornar. Ancelotti disse na coletiva que não está descartado, mas quer observar outros goleiros. Tem meu respeito, por mais que minha vontade seja de contribuir. É um orgulho e um sonho que já realizei mas quero continuar realizando", completou.