New York Knicks é o atual campeão da NBA - Adam Pantozzi / AFP

New York Knicks é o atual campeão da NBAAdam Pantozzi / AFP

Publicado 20/10/2026 16:35 | Atualizado 20/10/2026 16:49

A bola vai subir para a temporada 2026/27 da NBA . A 81ª edição da liga norte-americana de basquete promete muita disputa pelo título e terá muitas novidades, como LeBron James no Philadelphia 76ers. Em busca do quinto título da carreira, o astro deseja encerrar a carreira em grande estilo e terá pela frente o atual campeão New York Knicks, nesta terça-feira (20), às 20h (de Brasília), em Nova Iorque.

Os grandes favoritos ao título da temporada vão entrar em quadra logo no dia da abertura da temporada. O New York Knicks, que encerrou um jejum mais de 50 anos, encara o Philadelphia 76ers que se reforçou com LeBron James e Jaylen Brown, e promete brigar pelo título. Já San Antonio Spurs e Oklahoma City Thunder se enfrentam às 22h30, na reedição da última final da Conferência Oeste.

Favoritos ao título

Apesar da derrota na final da Conferência Oeste na última temporada, o Oklahoma City Thuder ainda é o grande favorito da liga. Campeão da NBA na temporada 2024/25, o time liderado pelo armador Shai Gilgeous-Alexander, que foi o MVP dos últimos dois anos, manteve a espinha dorsal e aposta em um elenco jovem e com fôlego para voltar ao topo.

Na última temporada, o Thunder sofreu com problemas físicos na reta final, o que custou caro na final da Conferência Oeste contra o San Antonio Spurs. A franquia do Texas, inclusive, segue como a grande ameaça ao reinado de Shai e companhia. Liderados por Victor Wembanyama, os Spurs também possuem um elenco jovem e talentoso, e querem provar que aprenderam com o vice-campeonato de 2026.

Além deles, há outros candidatos ao título na Conferência Leste. Atual campeão da NBA, o New York Knicks manteve a base e vai defender a coroa. Porém, ganhou a concorrência do Philadelphia 76ers, que se reforçou com as chegadas de LeBron James e Jaylen Brown. Os astros se juntam a Tyrese Maxey e Joel Embiid, formando um quarteto de respeito e com muito potencial.

Possíveis surpresas

Há ainda outros times que tentarão beliscar as finais de conferência e brigar pelo título da temporada. Finalista do Oeste em 2024 e 2025, o Minnesota Timberwolves aposta no talento de Anthony Edwards e promete incomodar os favoritos mais uma vez. Já o Houston Rockets, que decepcionou nos playoffs da última temporada, vem ganhando casca e conta com a mescla da experiência de Kevin Durant e o talento de jovens como Alperen Sengun e Amen Thompson para ter sucesso.

Já o Denver Nuggets aposta na experiência de Nikola Jokic, enquanto o Los Angeles Lakers montou um time ao redor de Luka Doncic. O astro esloveno, inclusive, tem tudo para ter uma temporada individual histórica. Vivendo o seu auge, ele sonha em levar a franquia da Califórnia para o topo novamente. A partir de agora, ele não tem mais a sombra de LeBron James e deve disputar ao menos o prêmio de MVP.

Do lado da Conferência Leste, a briga entre Cleveland Cavaliers, Detroit Pistons e Boston Celtics promete agitar a liga. Após o vice-campeonato de conferência na última temporada, os Cavaliers mantiveram a base. O trio, aliás, apostam em um elenco jovem. Os Pistons, liderados por Cade Cunningham, vem amadurecendo nos últimos anos. Já os Celtics, apostam no talento de Jayson Tatum, que está novamente saudável.

Candidatos ao prêmio de MVP

Eleito o MVP das últimas duas temporadas, Shai Gilgeous-Alexander é o grande favorito para conquistar o prêmio mais uma vez. O armador do Oklahoma City Thunder teve médias de 31.1 pontos, 4.3 rebotes e 6.6 assistências na última temporada, e figurou entre os principais pontuadores da liga. Com isso, ele pode igualar um feito que apenas Bill Russell (1961, 1962 e 1963), Wilt Chamberlain (1966, 1967 e 1968) e Larry Bird (1984, 1985 e 1986) conseguiram.

Porém, Shai Gilgeous-Alexander terá uma forte concorrência. Após chegar à final da NBA pela primeira vez, Victor Wembanyama promete disputar todos os títulos e prêmios individuais em 2026/27. O pivô do San Antonio Spurs teve médias de 25 pontos, 11.5 rebotes e 3.1 assistências, além de liderar a liga em tocos nas últimas três temporadas. Ele também foi eleito o melhor defensor da última temporada.

Por fim, outras duas figuras devem concentrar os holofotes e prometem brigar pelo principal prêmio da liga. Campeão da NBA em 2023 e três vezes eleito MVP da temporada, Nikola Jokic segue como o principal nome do Denver Nuggets e vem de média de triplo-duplo com 27.7 pontos, 12.9 rebotes e 10.7 assistências na última temporada. Já Luka Doncic será o grande nome do Los Angeles Lakers e terá a chance de ampliar as médias de 33.5 pontos, 8.3 assistências e 7.7 rebotes por jogo.