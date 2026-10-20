Yago Dora - Divulgação/WSL

Yago DoraDivulgação/WSL

Publicado 20/10/2026 15:55 | Atualizado 20/10/2026 15:56

O Brasil continua brilhando na atual temporada da Liga Mundial de Surfe (WSL) e terá, em Peniche, ao menos um representante na final pela nona etapa de dez realizadas até o momento. Com a classificação de Yago Dora, Gabriel Medina e Italo Ferreira entre os quatro melhores, o país já contará com ao menos um na disputa pelo troféu. A próxima chamada será nesta quarta-feira (21), a partir das 9h (de Brasília).

O trio, por sinal, figura entre os cinco melhores da temporada. Portugal é a 10ª prova do ano e tem Yago Dora, o líder geral, desafiando o norte-americano Griffin Colapinto em uma das semifinais. Na outra, Italo Ferreira, segundo no geral após ganhar em Manu Bay, na Nova Zelândia, e ser vice em Punta Roca, encara Gabriel Medina, o quinto, que busca sua quarta final no ano após o título em Goald Coast e os vices em Margaret River e em Fiji.

O top 5 da liga ainda conta com Miguel Pupo, vencedor de Bells Beach e da edição anterior, em Trestles, no terceiro lugar. O "intruso" é o italiano Leonardo Fioravante, o quarto. Apenas em Outerknown, no Taiti, que o Brasil não conseguiu garantir um representante na decisão. O título foi de Seth Moniz. Após a definição em Peniche, os surfistas voltam à disputa daqui duas semanas, em Siargao, nas Filipinas, entre 31 de outubro e 10 de novembro.

Depois de dois dias sem competições pela falta de ondas, a competição voltou nesta terça-feira (20) em Peniche com show dos brasileiros na competição de tubos. Algoz de Filipe Toledo ainda na segunda rodada, Medina abriu as quartas. Ele teve pela frente o australiano Morgan Cibilic, ao qual buscou grande virada no fim, com uma nota 5,60 em sua nona tentativa para se colocar no caminho de Italo com triunfo por 10,60 a 10,00.

A segunda qualificatória foi tranquila para um brasileiro. Italo teve pela frente o anfitrião Guilherme Ribeiro e não sofreu. Com uma boa nota 7,33, ele fechou a bateria com 12,83 diante de 6,84 do português. Logo depois foi a vez de Yago Dora ir ao mar e se divertir diante do experiente australiano Ethan Ewing, que não acertou nada na bateria. Um gigante 8,67 em sua quarta tentativa já seria o suficiente para a classificação, mas o brasileiro ainda encaixou outro belo tubo para fazer mais 7,17 e fechar com incríveis 15,84 diante de somente 3,00 do adversário.

O rival de Yago Dora na semifinal será o norte-americano Griffin Colapinto, que venceu duro embate com o havaiano Seth Moniz, por 14,50 a 14,17, com virada no fim após espetacular nota 9,00. Foi a maior nota das quartas de final.