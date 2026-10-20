Yago DoraDivulgação/WSL
Yago, Italo e Medina avançam à semifinal da etapa de Peniche na WSL
Brasil se garante na nona decisão em dez provas disputadas no ano durante o Circuito Mundial e só não teve um finalista na etapa do Taiti
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Torcedores do Vasco fazem foguetório em hotel do Boca Juniors
Segundo o jornal 'Olé', ação ocorreu por volta das 2h e voltou a acontecer às 5h, na véspera do confronto decisivo desta terça-feira (20)
Fluminense contrata zagueiro destaque da Copinha para base
Um dos protagonistas do Esporte Clube Meia-Noite, Aquilles chega para o compor o plantel da categoria sub-16 por empréstimo
Bayern vive incerteza nos bastidores antes de duelo contra o Arsenal
Com virose, Vincent Kompany está em repouso e ainda não sabe se comandará a equipe; Joshua Kimmich também não treinou nesta terça-feira (20)
Martinelli sente dores em atividade e segue como dúvida para decisão
Meia do Fluminense ainda realizará novos testes nesta terça (20) e quarta-feira (21), antes do jogo contra o Palmeiras, pela Libertadores
Único brasileiro, Ronaldo disputa a Bola de Ouro de todos os tempos
Fenômeno concorre com Messi, Cristiano Ronaldo e outras lendas em votação especial da 'France Football' pelos 70 anos do prêmio
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