Martinelli em treino pelo Palmeiras, na semana passadaMarcelo Gonçalves / Fluminense F.C.

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Gabriel Salotti
A indefinição pela presença do meia Martinelli na equipe titular do Fluminense para o jogo contra o Palmeiras, pela volta da semifinal da Libertadores, segue sendo uma preocupação para o técnico Marcão. O jogador, que sofreu uma torção no joelho esquerdo na partida de ida e realizou atividades à parte nesta segunda-feira (19), chegou a fazer o primeiro teste em campo.
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Ele correu e chutou a bola para ter uma percepção mais completa se estará à disposição, mas ainda sentiu dores. O jogador deve fazer mais um teste nesta terça-feira (20). Internamente, há um certo otimismo, mas ao mesmo tempo, a comissão prega cautela para não correr o risco de atrasar sua recuperação. As informações são do jornalista Bruno Andrade, da 'ESPN'.
Caso o teste desta terça-feira mostre uma evolução, Martinelli irá viajar com o elenco para São Paulo, mesmo que sua presença em campo não esteja garantida. Depois, horas antes da partida, ele fará mais um teste para definir se será relacionado.
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Desfalque de peso

Martinelli é um dos principais jogadores do elenco tricolor. Em 2026, marcou um gol e cinco assistências em 41 jogos, sendo 40 entre os titulares. As boas atuações fizeram com que o volante fosse convocado por Carlo Ancelotti para representar a Seleção entre o fim de setembro e o início de outubro, na primeira Data Fifa depois da Copa do Mundo de 2026.
Caso o volante não participe do jogo, Marcão deve optar por escalar Hércules ao lado de Nonato como titular. Os dois estiveram na derrota para o Santos por 2 a 1, no Maracanã, no último domingo (18). Além deles, o técnico conta com Otávio e Alisson, dois jogadores que não têm muito prestígio com os torcedores, para executar a função de volante.
No primeiro jogo, o Fluminense teve o domínio durante a maior parte do tempo e foi superior ao Palmeiras, mas não soube aproveitar as oportunidades criadas e viu o adversário ser letal. Flaco López e Marlon Freitas foram os responsáveis pelos gols do Verdão. Wesley Natã, nos acréscimos da etapa final, foi quem balançou a rede e deixou o Tricolor vivo no confronto.