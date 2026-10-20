Martinelli em treino pelo Palmeiras, na semana passada - Marcelo Gonçalves / Fluminense F.C.

Martinelli em treino pelo Palmeiras, na semana passadaMarcelo Gonçalves / Fluminense F.C.

Publicado 20/10/2026 14:47

A indefinição pela presença do meia Martinelli na equipe titular do Fluminense para o jogo contra o Palmeiras, pela volta da semifinal da Libertadores, segue sendo uma preocupação para o técnico Marcão. O jogador, que sofreu uma torção no joelho esquerdo na partida de ida e realizou atividades à parte nesta segunda-feira (19), chegou a fazer o primeiro teste em campo.

Ele correu e chutou a bola para ter uma percepção mais completa se estará à disposição, mas ainda sentiu dores. O jogador deve fazer mais um teste nesta terça-feira (20). Internamente, há um certo otimismo, mas ao mesmo tempo, a comissão prega cautela para não correr o risco de atrasar sua recuperação. As informações são do jornalista Bruno Andrade, da 'ESPN'.

Caso o teste desta terça-feira mostre uma evolução, Martinelli irá viajar com o elenco para São Paulo, mesmo que sua presença em campo não esteja garantida. Depois, horas antes da partida, ele fará mais um teste para definir se será relacionado.

Desfalque de peso

Martinelli é um dos principais jogadores do elenco tricolor. Em 2026, marcou um gol e cinco assistências em 41 jogos, sendo 40 entre os titulares. As boas atuações fizeram com que o volante fosse convocado por Carlo Ancelotti para representar a Seleção entre o fim de setembro e o início de outubro, na primeira Data Fifa depois da Copa do Mundo de 2026.

Caso o volante não participe do jogo, Marcão deve optar por escalar Hércules ao lado de Nonato como titular. Os dois estiveram na derrota para o Santos por 2 a 1, no Maracanã, no último domingo (18). Além deles, o técnico conta com Otávio e Alisson, dois jogadores que não têm muito prestígio com os torcedores, para executar a função de volante.

No primeiro jogo, o Fluminense teve o domínio durante a maior parte do tempo e foi superior ao Palmeiras, mas não soube aproveitar as oportunidades criadas e viu o adversário ser letal. Flaco López e Marlon Freitas foram os responsáveis pelos gols do Verdão. Wesley Natã, nos acréscimos da etapa final, foi quem balançou a rede e deixou o Tricolor vivo no confronto.