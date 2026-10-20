Marcão, técnico do Fluminense - Marina Garcia / Fluminense

Marcão, técnico do FluminenseMarina Garcia / Fluminense

Publicado 20/10/2026 21:17

Na véspera do duelo que definirá uma vaga na final da Libertadores, Marcão precisa se esquivar de dúvidas para escalar o time titular do Fluminense. Diante do Palmeiras, nesta quarta-feira (20), no Nubank Parque, depois de ter perdido por 2 a 1 no jogo de ida da semifinal , o Tricolor precisa vencer para seguir vivo. Pivô da principal indefinição na equipe, Martinelli seguirá sendo monitorado pela comissão técnica até o apito inicial.

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Após sofrer entorse no joelho esquerdo durante o duelo de ida, o volante de 25 anos fez teste fisico na atividade desta segunda-feira (19) e ainda sentiu dores . Mesmo assim, viajou com a equipe para São Paulo e está à disposição de Marcão. A ideia é acompanhar o jogador de perto até o aquecimento, para verificar suas reais condições de jogo. Estando apto, é possível que Martinelli atue entre os 11 iniciais.

Outra dúvida do técnico é na ponta-direita. Canobbio, titular na ida, corre risco de perder a vaga para Kevin Serna. Autor do gol que deu sobrevida ao Fluminense, Wesley Natã foi experimentado entre os titulares durante parte dos últimos treinos, mas deve ser opção para o segundo tempo. Artilheiro do título de 2023, German Cano viajou com a equipe e estará no banco de reservas.

Certezas de Marcão e provável time

Entre dúvidas, Marcão demonstra ter algumas certezas sobre a equipe que começará jogando contra o Palmeiras. Titular na ida e retomando o bom futebol, Savarino deve ser mantido. Da mesma forma, apesar da pouca efetividade no duelo da última quarta-feira (14), Hulk também deve ganhar nova chance. Thiago Silva é outro que pretende deixar de lado as ressalvas quanto à grama sintética e jogar

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Com isso, a provável escalação do Fluminense é: Fábio; Guga, Thiago Silva, Millán e Renê; Hércules (Martinelli), Nonato e Ganso; Savarino, Canobbio (Serna) e Hulk.

Veja os relacionados para o duelo

Goleiros: Fábio, Marcelo Pitaluga e Vitor Eudes

Zagueiros: Ignácio, Thiago Silva, Igor Rabello e Millán

Laterais: Renê, Arana, Guga e Samuel Xavier

Meio-campistas: Ruan Sales, Hércules, Martinelli, Otávio, Lucho Acosta, Nonato e Ganso

Atacantes: Wesley Natã, Hulk, Canobbio, Castillo, Savarino, Serna, Germán Cano e Soteldo

Quando Fluminense e Palmeiras jogam?

Fluminense e Palmeiras se enfrentam nesta quarta-feira (20), às 21h30 (de Brasília), no Nubank Parque, em São Paulo, pelo jogo de volta da semifinal da Libertadores. Como perdeu por 2 a 1 no duelo de ida, o Tricolor precisa vencer por dois gols para se classificar. Um empate favorece o time paulista. Em caso de igualdade no agregado, com vitória magra da equipe carioca, a disputa irá para os pênaltis.