Fred fez o gol da vitória sobre o Palmeiras que garantiu o título do Brasileiro de 2012 ao Fluminense - Nelson Perez/Fluminense

Fred fez o gol da vitória sobre o Palmeiras que garantiu o título do Brasileiro de 2012 ao FluminenseNelson Perez/Fluminense

Publicado 21/10/2026 07:30

precisa vencer fora de casa por dois gols de diferença para se classificar à final da Libertadores de 2026, ou pelo menos de um gol para levar a disputa para os pênaltis. A missão desta quarta-feira (21), às 21h30 (de Brasília) no Nubank Parque, não é fácil, após

O Fluminenseà final da Libertadores de 2026, ou pelo menos de um gol para levar a disputa para os pênaltis. A missão desta quarta-feira (21), às 21h30 (de Brasília) no Nubank Parque, não é fácil, após perder por 2 a 1 no Maracanã , mas o Tricolor já experimentou grandes momentos com direito a vitórias marcantes em São Paulo, contra o Alviverde.

O alívio tricolor em 2024



O último triunfo, inclusive, foi decisivo há dois anos. Mas apenas para o Fluminense, que chegou na última rodada do Brasileirão precisando dos três pontos para fugir do rebaixamento sem depender de outros resultados.



Os prognósticos para a partida não eram bons. Afinal, o Palmeiras ainda brigava pelo título e dependia de vitória em casa e derrota do Botafogo, o que não aconteceu. Já a equipe comandada por Mano Menezes vinha de temporada difícil e sob muita desconfiança, além de retrospecto negativo no novo estádio palmeirense.

Mas conseguiu um resultado importante por 1 a 0, graças ao gol de Kevin Serna, aos 37 minutos do primeiro tempo.



Jogadores do Fluminense comemoram gol de Kevin Serna sobre o Palmeiras Marcelo Gonçalves / Fluminense F.C.

Vitória para dar o título brasileiro



Outras duas partidas em reta final dos pontos corridos foram marcantes para o Tricolor. A maior de todas foi na 35ª rodada do campeonato de 2012, em Presidente Prudente.



O 3 a 2 com Fred marcando aos 42 minutos do segundo tempo garantiu a conquista do Brasileirão daquele ano de maneira antecipada. O jogo parecia que seria tranquilo, já que o Fluminense abriu 2 a 0, mas sofreu o empate no segundo tempo. Até que o artilheiro decidiu o resultado, que acabou contribuindo para o rebaixamento do Palmeiras para a Série B.



Torcida do Palmeiras 'torceu' pelo Fluminense



Dois anos antes, o confronto pela 37ª rodada do Brasileiro de 2010 ficou marcado pelo pedido dos torcedores palmeirenses para que o próprio time perdesse o jogo. Afinal, o Fluminense disputava ponto a ponto com o Corinthians o título.



A torcida, inclusive, reclamou do gol marcado por Dinei logo aos três minutos de partida. Só que Carlinhos, aos 18 do primeiro tempo, e Tartá, aos 12 da segunda etapa, garantiram o 2 a 1 que manteve o time na liderança para tornar-se campeão com uma vitória suada sobre o Guarani na última rodada.



A maior goleada do duelo



Já em 2001, o Fluminense aplicou um histórico 6 a 2 em pleno Parque Antártica, antigo estádio do clube paulista. O placar pelo Brasileirão é o maior registrado em partidas entre os dois e foi uma revanche de um ano antes, quando foi o Palmeiras que fez o mesmo resultado pelo extinto Torneio Rio-São Paulo de 2000.



Atual técnico do Tricolor, Marcão estava em campo e fez um gol contra logo no início. Só que Roger (duas vezes), Sidney, Magno Alves e Roni marcaram cinco gols só no primeiro tempo. Após o intervalo, Magno Alves fez mais um e Pedrinho descontou.



A partida também ficou marcada por uma confusão generalizada que começou com uma briga entre Galeano e Fernando Diniz, que levou uma cabeçada do palmeirense. Os dois foram expulsos e o meia tricolor figou indignado e bateu no adversário.



A primeira vitória em Libertadores



Com dois gols, Flávio Minuano foi o grande nome da vitória do Fluminense sobre o Palmeiras, pela Libertadores de 1971 Divulgação/Fluminense

Libertadores de 1971. O venceu o poderoso Palmeiras de Ademir da Guia por 2 a 0 no Pacaembu.

Outro duelo marcante entre os dois clubes em São Paulo foi pela. O Fluminense estreou em grande estilo na competição no Pacaembu.

O resultado - que hoje é suficiente para a classificação à final de 2026 - foi construído graças a dois gols de Flávio Minuano no primeiro tempo. Só que os paulistas deram o troco no Maracanã e avançaram de fase.



Essa vitória no Pacaembu, aliás, foi a segunda daquela geração tricolor sobre o rival. Pelo Troféu Roberto Gomes Pedrosa de 1970, Flávio brilhou outra vez e fez os três gols do 3 a 0 pela primeira fase do campeonato que marcaria o primeiro título brasileiro do clube.