Fluminense de Hulk e Martinelli perdeu no Maracanã pela primeira vez em mata-mata da Libertadores - Marcelo Gonçalves / Fluminense FC

Fluminense de Hulk e Martinelli perdeu no Maracanã pela primeira vez em mata-mata da LibertadoresMarcelo Gonçalves / Fluminense FC

Publicado 20/10/2026 12:31

inédita missão de precisar ganhar como visitante para reverter uma derrota em casa no mata-mata da competição. O Fluminense precisará se superar caso queira manter vivo o sonho de chegar à final para disputar o bicampeonato da Libertadores. Ao perder por 2 a 1 no Maracanã , o Tricolor enfrenta o Palmeiras na quarta-feira (21), às 21h30 no Nubank Parque, com ada competição.

Já houve outros momentos em que a vitória era necessária para garantir a classificação, mas o empate levaria para os pênaltis. Desta vez, a situação é mais delicada, pois o time de Marcão precisa ao menos vencer por um gol de diferença para decidir a vaga nas penalidades.



O retrospecto fora de casa em mata-mata



Sem nunca ter vivenciado essa situação na casa de um adversário, o Fluminense ainda precisará superar o seu desempenho ruim como visitante. Em todos os confrontos de mata-mata da Libertadores, foram cinco vitórias em 20 partidas fora do Rio (nove derrotas e seis empates).



Além disso, o Tricolor conseguiu apenas dois resultados que o classificam na semifinal de 2026. Somente contra Olimpia (3 a 1), nas quartas de 2023, e Cerro Porteño (2x0), nas oitavas de 2021, venceu por dois gols de diferença os donos da casa.



Os outros triunfos foram sobre Millionarios (2 a 1), na segunda fase da pré-Libertadores de 2022, Atlético Nacional (1 a 0), nas oitavas de 2008, ambos na Colômbia, e Internacional (2 a 1), na semi de 2023, em Porto Alegre.



Fluminense precisa superar sequência negativa



Esse confronto contra os gaúchos, aliás, pode servir de inspiração para o elenco atual. Afinal, o Fluminense também viveu momentos difíceis no confronto e precisava vencer no Beira-Rio, já que ficou num 2 a 2 heroico no Rio, ao empatar com um a menos desde o fim do primeiro tempo.



O confronto contra o Inter, inclusive, é a última vitória fora de casa em mata-mata da Libertadores. Desde então, o Tricolor perdeu para Grêmio (2 a 1), Atlético-MG (2 a 0), ambos em 2024, e Platense (2 a 1), nesta edição, e empatou com o Independiente Rivadavia (1 a 1).



Tricolor já perdeu na ida e se classificou



Por outro lado, o Fluminense já conseguiu viradas importantes em confrontos de mata-mata da competição. Das outras cinco vezes em que perdeu o jogo de ida, todas como visitante, em três delas saiu com a vaga na volta.



Foi assim contra o São Paulo, nas quartas de final da Libertadores de 2008. Após levar 1 a 0 no Morumbi, o Tricolor das Laranjeiras fez 3 a 1 no Maracanã e avançou. Assim como em 2013 contra o Emelec, que venceu por 2 a 1 no Equador, mas não segurou a vantagem no Engenhão e perdeu por 2 a 0.



A última classificação do Fluminense foi em 2024, quando perdeu por 2 a 1 em Porto Alegre e devolveu o placar contra o Grêmio no Rio. E nos pênaltis, Fábio brilhou e garantiu o 5 a 4.



Já os confrontos sem final feliz foram dois. O Boca Juniors, que fez 1 a 0 na Bombonera e arrancou um empate em 1 a 1, nas quartas de 2012. E o mais traumático foi a final de 2008, quando o Tricolor perdeu para a LDU por 4 a 2 em Quito, venceu por 3 a 1 no Maraca, mas foi superado nos pênaltis por 3 a 1.

Desempenho do Palmeiras é outra preocupação



Se não bastasse a situação inédita e a missão difícil diante do retrospecto como visitante, o Fluminense ainda terá que superar outro obstáculo para chegar à final da Libertadores. Afinal, o técnico Abel Ferreira nunca foi eliminado da competição após vencer o jogo de ida.



São nove confrontos seguidos que o Palmeiras se classifica no torneio continental depois de sair com a vantagem sob o comando do técnico português. A última vez que houve eliminação foi em 2019, quando o Grêmio perdeu em Porto Alegre por 1 a 0 e fez 2 a 1 em São Paulo, quando na época tinha no regulamento o critério de gol fora para desempatar um confronto.