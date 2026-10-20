Thiago Silva em treino do Fluminense nesta segunda-feira (19)Marina Garcia / Fluminense
Thiago Silva deve jogar contra Palmeiras mesmo em grama sintética
Zagueiro, que evita atuar em campos que não sejam naturais, quer ajudar o Fluminense na disputa por uma vaga à final da Libertadores
Marcão tem cautela com Martinelli e não define Fluminense para decisão
Savarino deve ser titular, enquanto Serna e Canobbio ainda disputam vaga no time que enfrentará o Palmeiras pela semifinal da Libertadores
Após 11 anos, Fluminense volta a lançar camisa de manga longa
Fornecedora de material esportivo do clube produziu uma edição especial com unidades limitadas do uniforme para a torcida tricolor
Fluminense contrata zagueiro destaque da Copinha para base
Um dos protagonistas do Esporte Clube Meia-Noite, Aquilles chega para o compor o plantel da categoria sub-16 por empréstimo
Martinelli sente dores em atividade e segue como dúvida para decisão
Meia do Fluminense ainda realizará novos testes nesta terça (20) e quarta-feira (21), antes do jogo contra o Palmeiras, pela Libertadores
Fluminense vive situação inédita em missão difícil na Libertadores
Tricolor precisará virar confronto após perder no Maracanã e terá de superar retrospecto ruim como visitante em mata-mata do torneio
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