Thiago Silva em treino do Fluminense nesta segunda-feira (19) - Marina Garcia / Fluminense

Thiago Silva em treino do Fluminense nesta segunda-feira (19)Marina Garcia / Fluminense

Publicado 20/10/2026 08:20

O zagueiro Thiago Silva é um dos maiores críticos do gramado sintético no futebol brasileiro. Mesmo assim, ele deve entrar em campo pelo Fluminense na partida decisiva contra o Palmeiras, no Nubank Parque, pela volta da semifinal da Libertadores, nesta quarta-feira (21). O Tricolor precisa se recuperar após perder a ida por 2 a 1 no Maracanã e pode contar com o apoio do ídolo.

O atleta deve deixar de lado a sua preferência pela grama natural para ajudar o time a atingir o grande objetivo da temporada: chegar à final da competição continental. Além disso, ele tem dito nos bastidores que essa deve ser sua última Libertadores.

O defensor foi poupado do jogo contra o Santos, no último domingo (18), e treinou normalmente na segunda-feira (19).

Em entrevista após a partida da ida da semifinal, disputada na última quarta-feira (14), o jogador comentou sobre o gramado do adversário.

"Sabemos que é um gramado sintético, muito mais rápido que o Maracanã. A gente vai ter que se adaptar, faz parte. É sempre desconfortável jogar num campo sintético, mas a gente não vai levar isso como desculpa. Não gosto. Porém, o momento é importante e sabemos o que precisamos fazer para poder vencer", afirmou aos jornalistas na zona mista.

"A gente fala sempre de campo sintético que não gosta de jogar, mas o Palmeiras é o menos culpado se permitem jogos neste tipo de gramado. Assim como os outros", completou.

Thiago Silva tem histórico contra grama sintética

Thiago Silva sempre evita atuar em campos deste tipo para evitar lesões. Ele foi um dos líderes do movimento dos jogadores do futebol brasileiro contra o gramado sintético em fevereiro de 2025. Na ocasião, o zagueiro do Fluminense, além de Neymar, Gabigol, Lucas, entre outros, divulgaram nas redes sociais o manifesto "Não ao gramado sintético", pedindo jogos apenas em grama natural.

Mais dúvidas para Marcão

Apesar de poder contar com Thiago Silva na defesa, o técnico Marcão ainda tem dúvidas quanto ao volante Martinelli . O meia fez uma atividade à parte no CT Carlos Castilho, na Barra da Tijuca, nesta segunda-feira e não participou do treinamento com bola.

Um dos principais jogadores do Tricolor em 2026, ele se recupera de uma torção no joelho esquerdo no duelo de ida.