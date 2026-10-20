Zagueiro Aquilles, de apenas 16 anos, assinando seu primeiro contrato com o FluminenseLeonardo Brasil/FFC
Fluminense contrata zagueiro destaque da Copinha para base
Um dos protagonistas do Esporte Clube Meia-Noite, Aquilles chega para o compor o plantel da categoria sub-16 por empréstimo
Fluminense contrata zagueiro destaque da Copinha para base
Um dos protagonistas do Esporte Clube Meia-Noite, Aquilles chega para o compor o plantel da categoria sub-16 por empréstimo
Martinelli sente dores em atividade e segue como dúvida para decisão
Meia do Fluminense ainda realizará novos testes nesta terça (20) e quarta-feira (21), antes do jogo contra o Palmeiras, pela Libertadores
Fluminense vive situação inédita em missão difícil na Libertadores
Tricolor precisará virar confronto após perder no Maracanã e terá de superar retrospecto ruim como visitante em mata-mata do torneio
Thiago Silva deve jogar contra Palmeiras mesmo em grama sintética
Zagueiro, que evita atuar em campos que não sejam naturais, quer ajudar o Fluminense na disputa por uma vaga à final da Libertadores
Fluminense sofre sequência de derrotas e vive desconfiança em reta final
Tricolor convive com primeira instabilidade sob o comando de Marcão e terá que dar a volta por cima em um momento decisivo da temporada
Vitor Roque não treina e segue como dúvida para jogo contra Fluminense
Em recuperação de lesão no tornozelo esquerdo, atacante não participa da atividade desta segunda-feira (19), na Academia do Futebol
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.