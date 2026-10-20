Zagueiro Aquilles, de apenas 16 anos, assinando seu primeiro contrato com o Fluminense - Leonardo Brasil/FFC

Zagueiro Aquilles, de apenas 16 anos, assinando seu primeiro contrato com o FluminenseLeonardo Brasil/FFC

Publicado 20/10/2026 15:31

Fluminense acertou a contratação do zagueiro Aquilles, de 16 anos, junto ao Esporte Clube Meia-Noite, clube do interior de São Paulo, até maio do ano que vem por empréstimo. O defensor foi um dos grandes destaques da equipe na campanha surpreendente na Copinha de 2026. acertou a contratação do zagueiro Aquilles, de 16 anos, junto ao Esporte Clube Meia-Noite, clube do interior de São Paulo, até maio do ano que vem por empréstimo. O defensor foi um dos grandes destaques da equipe na campanha surpreendente na Copinha de 2026.

A contratação visa reforçar o setor defensivo da equipe sub-16 do Fluminense, comandada pelo treinador Daniel Pinheiro. O jogador, inclusive, já está disponível para estrear com a camisa tricolor e deve jogar o Torneio Guilherme Embry, além da Copa Rio Sub-16 no primeiro semestre de 2027.

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Ao assinar o contrato no CT Vale das Laranjeiras, em Xérem, o jovem comentou com certa emoção sobre o sentimento de receber uma oportunidade em um clube com o tamanho do Fluminense.

"O sentimento é de muita felicidade. Era meu aniversário quando eu soube que viria para cá. Todo mundo chorou. Graças a Deus, estou realizando um sonho de criança. O Fluminense é um clube muito grande, então vai ser uma honra vestir essa camisa. Tenho orgulho de ser Moleque de Xerém e quero conquistar títulos e estrear como profissional aqui", disse.

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Aquilles foi um dos grandes destaques do Esporte Clube Meia-Noite na Copinha, equipe estreante na competição deste ano. O clube do interior paulista caiu em um grupo complicado com Ponte Preta, Coritiba e Esportiva Real, de Roraima. Após empatar na primeira rodada com o Esportiva e perder por 2 a 0 para o Ponte Preta, o Meia-Noite conseguiu uma vitória histórica por 2 a 0, sobre o Coxa.

Apesar da classificação histórica, o time paulistano teve o azar de cair contra o Cruzeiro na segunda fase, equipe que posteriormente viria a ser campeã da competição. A partida terminou 3 a 1, mesmo assim, Aquilles saiu muito valorizado e elogiado, acumulando atuações que chamaram a atenção do Fluminense. O zagueiro também havia passagens por equipes menores, mas tradicionais, como o Ferroviário e o Resende.

*Reportagem do estagiário João André Pombo, sob supervisão de Rodrigo Souza