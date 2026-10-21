Martinelli comemora o gol de Serna na vitória sobre o Palmeiras no Brasileirão - Marcelo Gonçalves/Fluminense FC

Martinelli comemora o gol de Serna na vitória sobre o Palmeiras no BrasileirãoMarcelo Gonçalves/Fluminense FC

Publicado 21/10/2026 07:00 | Atualizado 21/10/2026 07:22

Em busca da vaga na final da Libertadores pela terceira vez na história, o Fluminense enfrenta o Palmeiras, nesta quarta-feira (21), às 21h30 (de Brasília), no Nubank Parque, em São Paulo, pelo jogo da volta da semifinal da competição continental. Após perder na ida por 2 a 1, no Maracanã, o Tricolor vai precisar se superar fora de casa. E o histórico equilibrado na era Abel Ferreira dá esperança para os tricolores.

O gol de Wesley Natã nos acréscimos do jogo de ida deu sobrevida para o Fluminense na semifinal. Desde a chegada de Abel Ferreira ao Palmeiras em 2020, foram 14 jogos disputados e apenas em uma ocasião houve uma vitória por dois gols de diferença — justamente no primeiro embate. Desde então, todas as partidas com um vencedor foram apenas por um gol de diferença, inclusive a vitória tricolor no Nubank Parque em 2024.

Na era Abel Ferreira, o Fluminense enfrentou o Palmeiras em 14 oportunidades, venceu cinco e perdeu seis, além de três empates. Até o jogo de ida da semifinal da Libertadores, cada um tinha quatro triunfos em casa e apenas um como visitante. Porém, o Alviverde conquistou a sua segunda vitória fora de casa no período após vencer por 2 a 1, no Maracanã. Nada, contudo, que desanime os tricolores.

Equilíbrio marcou os confrontos no Brasileirão

Em 2026, Fluminense e Palmeiras protagonizaram dois jogos equilibrados e animados pelo Brasileirão. No primeiro turno, ainda comandado por Luis Zubeldía, o Tricolor fez frente ao Alviverde em Barueri. O time paulista fez 2 a 0 em menos de 15 minutos aproveitando falhas da defesa tricolor na saída de bola. Porém, o Time de Guerreiros descontou com Lucho Acosta no fim da primeira etapa. Os tricolores tiveram chances de empatar, como em chute de Savarino no travessão, e deu trabalho para Carlos Miguel, que garantiu a vitória.

Já no returno, o jogo foi ainda mais animado. Na estreia de Marcão, que assumiu o lugar de Luis Zubeldía, o Fluminense venceu por 3 a 2, no Maracanã. O Palmeiras ficou duas vezes na frente do placar, mas o Tricolor das Laranjeiras foi persistente e venceu com gols de Hulk, Serna e Cano. A vitória foi importante para dar fôlego e confiança para o Time de Guerreiros, que poucos dias depois eliminou o Independiente Rivadavia, na Argentina, pelas oitavas de final da Libertadores.

Histórico do Fluminense contra o Palmeiras na era Abel Ferreira:

14/11/2020 - Palmeiras 2 x 0 Fluminense - Allianz Parque

24/7/2021 - Palmeiras 1 x 0 Fluminense - Allianz Parque

14/11/2021 - Fluminense 2 x 1 Palmeiras - Maracanã

8/5/2022 - Palmeiras 2 x 2 Fluminense - Allianz Parque

27/8/2022 - Fluminense 1 x 1 Palmeiras - Maracanã

5/8/2023 - Fluminense 2 x 1 Palmeiras - Maracanã

3/12/2023 - Palmeiras 1 x 0 Fluminense - Allianz Parque

24/7/2024 - Fluminense 1 x 0 Palmeiras - Maracanã

8/12/2024 - Palmeiras 0 x 1 Fluminense - Allianz Parque

23/7/2025 - Fluminense 1 x 2 Palmeiras - Maracanã

22/11/2025 - Palmeiras 0 x 0 Fluminense - Allianz Parque

25/2/2026 - Palmeiras 2 x 1 Fluminense - Arena Barueri

15/8/2026 - Fluminense 3 x 2 Palmeiras - Maracanã

14/10/2026 - Fluminense 1 x 2 Palmeiras - Maracanã