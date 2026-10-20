Camisa manga longa do Fluminense versão tricolor para a temporada 2026 - Reprodução/Instagram @lojadoflu_laranjeiras

Camisa manga longa do Fluminense versão tricolor para a temporada 2026Reprodução/Instagram @lojadoflu_laranjeiras

Publicado 20/10/2026 17:21

Fluminense anunciou nesta terça-feira (20) o lançamento da camisa manga longa das versões um e dois da temporada atual. A última vez que o clube tinha um lançamento com essa modelagem foi na temporada de 2015, a terceira camisa verde, no último ano da parceria da Adidas com o Tricolor. Veja abaixo: Em parceira com a fornecedora Puma, oanunciou nesta terça-feira (20) o lançamento da camisa manga longa das versões um e dois da temporada atual. A última vez que o clube tinha um lançamento com essa modelagem foi na temporada de 2015, a terceira camisa verde, no último ano da parceria da Adidas com o Tricolor.

Leia mais: Fluminense sofre sequência de derrotas e vive desconfiança em reta final

fotogaleria

O Fluminense estava sem lançar camisas na versão de manga longa há 11 anos por conta de suas fornecedoras anteriores, Dry World, Under Armour e Umbro, que estiveram produzindo camisas para o Tricolor neste período. Todas as marcas esportivas citadas anteriormente não tem produção deste modelo de camisa. O valor da nova peça gira em torno de R$ 499,90.

Leia mais: Martinelli sente dores em atividade e segue como dúvida para decisão

A última fornecedora que produzia era a Adidas, que ficou no clube entre os anos de 1996 até 2015. No começo da parceria, a marca alemã tinha o costume de lançar a versão para todos os modelos, com a camisa tricolor, a branca e a alternativa. Mas ao passar dos anos, a empresa começou a fazer apenas para a versão alternativa, como no último ano da parceria, em 2015.

Leia mais: Thiago Silva deve jogar contra Palmeiras mesmo em grama sintética

Nas redes sociais, alguns torcedores do Fluminense afirmaram que o novo lançamento tem grande semelhança com o modelo manga longa tricolor de 2008, muito marcado com o rosto do Thiago Silva ao longo da campanha histórica da equipe na Libertadores daquele ano. Apenas o modelo torcedor foi lançado, ainda não há uma certeza de se a equipe profissional do clube vai utilizar o modelo em alguma partida oficial.

Leia mais: Vitor Roque não treina e segue como dúvida para jogo contra Fluminense

Próximo compromisso do Fluminense

O Fluminense volta a campo nesta quarta-feira (21), em busca de uma virada sobre o Palmeiras para conseguir a vaga na final da Libertadores. O Tricolor foi derrotado na partida de ida por 2 a 1, no Maracanã, e vai em busca de reverter o resultado fora de casa, no Nubank Parque, às 21h30 (de Brasília).

*Reportagem do estagiário João André Pombo, sob supervisão de Rodrigo Souza