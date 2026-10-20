Camisa manga longa do Fluminense versão tricolor para a temporada 2026Reprodução/Instagram @lojadoflu_laranjeiras
Após 11 anos, Fluminense volta a lançar camisa de manga longa
Fornecedora de material esportivo do clube produziu uma edição especial com unidades limitadas do uniforme para a torcida tricolor
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Zagueiro, que evita atuar em campos que não sejam naturais, quer ajudar o Fluminense na disputa por uma vaga à final da Libertadores
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