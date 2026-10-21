Canobbio marcou o gol do Fluminense diante do PlatenseMarcelo Gonçalves/Fluminense FC
Fluminense decide vaga na Libertadores pela décima vez fora de casa
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Tricolor terá pela frente o Palmeiras na briga por uma vaga na final, nesta quarta-feira (21), às 21h30 (de Brasília), no Nubank Parque
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