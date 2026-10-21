Canobbio marcou o gol do Fluminense diante do Platense - Marcelo Gonçalves/Fluminense FC

Canobbio marcou o gol do Fluminense diante do PlatenseMarcelo Gonçalves/Fluminense FC

Publicado 21/10/2026 13:22

Fluminense venceu duas vezes



O retrospecto não é dos melhores quando decide como visitante, já que foi mais eliminado do que avançou de fase nas nove vezes anteriores. Entretanto, sobreviveu duas vezes na Argentina nesta edição, contra Platense nas quartas de final e Independiente Rivadavia, nas oitavas.



As outras classificações do Fluminense fora de casa foram em 2023, ambas com vitórias, as únicas nesses nove confrontos. Contra o Olimpia, o 3 a 1 garantiu a vaga para a semifinal, pois na ida também venceu, por 2 a 0.



E o 2 a 1 de virada sobre o Internacional, com dois gols no fim no Beira-Rio, fizeram com que o Tricolor avançasse para conquistar o título na decisão.



As decepções fora de casa



Se garantiu a classificação em quatro ocasiões, o Fluminense lamentou cinco eliminações jogando longe do Rio. A última foi em 2024 para um brasileiro, o Atlético-MG, que fez 2 a 0 com um gol no fim, e virou o confronto, já que no Maracanã havia sido 2 a 1.



Outras duas vezes o Tricolor não conseguiu segurar a vantagem construída em casa. Na 3ª fase da pré-Libertadores de 2022, o adeus precoce aconteceu porque o time tomou 2 a 0 do Olimpia, no Paraguai, após vencer no Engenhão por 3 a 1. Com o empate no agregado, a disputa foi para os pênaltis e os paraguaios fizeram 4 a 1.



E em 2011, novamente em Assunção, a vantagem de 3 a 1 não foi suficiente como visitante, já que o Libertad fez 3 a 0 e avançou para as quartas de final.



Também houve duas eliminações do Fluminense por não vencer como visitante. Em 2013, o time precisava do resultado porque empatou em 0 a 0 em São Januário, mas caiu para o Olimpia ao perder por 2 a 1.

Já em 2021, ficou no 2 a 2 no Maracanã com o Barcelona de Guayaquil, e nova igualdada, desta vez por 1 a 1 no Equador, sacramentou a queda pelo critério de desempate do gol marcado fora.

O que o Fluminense precisa para se classificar

Para manter o sonho vivo de conquistar o bicampeonato e da possibilidade de haver um Fla-Flu na final da Libertadores, o Tricolor precisa vencer o Palmeiras por dois gols de diferença.



Outra possibilidade é uma vitória por apenas um gol de saldo, o que levará a disputa pela vaga para os pênaltis. Já um empate garante a equipe paulista em mais uma final.