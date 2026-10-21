Flamengo, de Samuel Lino, e Fluminense, de Martinelli, nunca se enfrentaram pela Libertadores - Gilvan de Souza / Flamengo

Flamengo, de Samuel Lino, e Fluminense, de Martinelli, nunca se enfrentaram pela LibertadoresGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 21/10/2026 12:43

Caso o Tricolor consiga a virada no confronto, a resposta só sairá na quinta-feira, quando o Rubro-Negro encara o Estudiantes no Maracanã. Mas se houver a eliminação para o clube paulista, o clássico mais charmoso do Brasil deixará de acontecer na principal competição continental pela quinta vez.



Quedas inesperadas impediram o Fla-Flu

Houve duas chances reais de um Fla-Flu na Libertadores nos últimos anos. Os dois clubes caíram na mesma chave do mata-mata, mas um deles foi eliminado na fase anterior ao que seria o confronto.



Em 2021, o encontro poderia acontecer na semifinal, mas o Fluminense acabou eliminado nas quartas, pelo Barcelona de Guayaquil. Um empate em 2 a 2 no Maracanã e outro em 1 a 1 no Equador, numa época em que havia o gol marcado fora como critério de desempate, frustrou o clássico carioca.



O mesmo aconteceu em 2023, mas deste vez foi o Flamengo quem não conseguiu avançar para as quartas de final. Apesar de vencer no Rio por 1 a 0, o Rubro-Negro perdeu por 3 a 1 no Paraguai e foi o Olimpia quem avançou nas oitavas enfrentou o Tricolor.



Houve também a Libertadores de 2008, mas nesse caso não era uma possibilidade direta de encontro entre os rivais. Isso porque eles só iriam se encontrar numa eventual semifinal, e o Flamengo caiu nas oitavas para o América do México, antes de encarar o Santos nas quartas.



Já em 2024, Flamengo e Fluminense ficaram de lados opostos no chaveamento e só se enfrentariam na decisão. Mas os dois caíram nas quartas de final, para Peñarol e Atlético-MG, respectivamente e não encararam Botafogo e River Plate nas semis.



O que o Fluminense precisa para se classificar



Para manter o sonho vivo de conquistar o bicampeonato e da possibilidade de haver um Fla-Flu na final da Libertadores, o Tricolor precisa vencer o Palmeiras por dois gols de diferença.

Outra possibilidade é uma vitória por apenas um gol de saldo, o que levará a disputa pela vaga para os pênaltis. Já um empate garante a equipe paulista em mais uma final.