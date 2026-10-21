Vini Jr é um dos oito jogadores revelados pelo Flamengo que atuam nas cinco principais ligas europeias - Divulgação / Real Madrid

Vini Jr é um dos oito jogadores revelados pelo Flamengo que atuam nas cinco principais ligas europeiasDivulgação / Real Madrid

Publicado 21/10/2026 11:38

o Palmeiras, como melhor colocado do país, São Paulo e Santos.

As divisões de base de Flamengo Fluminense aparecem entre as 30 melhores do mundo, segundo estudo publicado pelo Observatório do Futebol (CIES, em inglês), grupo de pesquisa especializado em dados. Os dois cariocas não são os únicos brasileiros nesta lista, que incluiSão Paulo e Santos.

Os cinco também se destacam quando o recorte considera apenas os jogadores que atuam nas cinco principais ligas europeias (Inglaterra, Espanha, Itália, Alemanha e França). Nesse caso, o Rubro-Negro é o brasileiro que mais possui revelações (oito), enquanto o Tricolor das Laranjeiras é o quinto (três), atrás do Alviverde e do Tricolor paulista (cinco) e do Peixe (quatro).



As posições de Flamengo e Fluminense



O levantamento levou em conta jogadores revelados por clubes que disputam as primeiras divisões de 49 países. Com 65,7 pontos e 59 jogadores contabilizados, o Palmeiras ocupa o 13º lugar geral no ranking.



O São Paulo vem logo depois, na 15ª posição, com 65,5 pontos e 60 atletas. Já o Flamengo aparece em 19º, somando 63,1 pontos e 58 jogadores.



O Fluminense está na 28ª colocação, com 59,1 pontos e 55 atletas, enquanto o Santos completa a participação do país ao figurar em 29º, com 58,7 pontos e 53 jogadores.



Os líderes das melhores categorias de base



A primeira colocação geral pertence ao Benfica, de Portugal, que alcançou 101,3 pontos e tem 93 jogadores formados pelo clube no levantamento. River Plate e Boca Juniors, ambos da Argentina, completam o pódio, com 97,6 e 96,7 pontos, respectivamente.



O Vélez Sarsfield, outro argentino, aparece em quarto lugar, enquanto o Ajax, da Holanda, fecha os cinco primeiros. Barcelona, Sporting, Defensor Sporting e Real Madrid também integram as dez primeiras posições, ao lado do Estrela Vermelha.

Além dos cinco brasileiros, a lista das 30 melhores categorias de base inclui sete equipes argentinas; três uruguaias; duas portuguesas, espanholas, belgas, sérvias; uma holandesa, inglesa, ucraniana, colombiana, paraguaia e croata.

Como o CIES faz a avaliação



O estudo leva em conta quatro aspectos: a quantidade de jogadores formados, o nível das competições em que eles atuam, o tempo de jogo acumulado e a idade dos atletas. Os mais jovens recebem uma ponderação maior no cálculo.



Para ser considerado formador, o clube precisa manter o jogador por pelo menos três temporadas entre o ano em que completou 15 anos e aquele em que fez 21. O critério busca identificar as equipes que participaram de maneira consistente do desenvolvimento dos atletas.



As melhores categorias de base do mundo



1. Benfica (Portugal)



2. River Plate (Argentina)



3. Boca Juniors (Argentina)



4. Vélez Sarsfield (Argentina)



5. Ajax (Holanda)



6. Barcelona (Espanha)



7. Sporting (Portugal)



8. Defensor Sporting (Uruguai)



9. Real Madrid (Espanha)



10. Estrela Vermelha (Sérvia)



11. Nacional (Uruguai)



12. Dinamo Zagreb (Croácia)



13. Palmeiras (Brasil)



14. Rosario Central (Argentina)



15. São Paulo (Brasil)



16. Cerro Porteño (Paraguai)



17. Peñarol (Uruguai)



18. Atlético Nacional (Colômbia)



19. Flamengo (Brasil)



20. Newell's Old Boys (Argentina)



21. Partizan (Sérvia)



22. Dínamo de Kiev (Ucrânia)



23. Manchester City (Inglaterra)



24. Paris Saint-Germain (França)



25. Anderlecht (Bélgica)



26. San Lorenzo (Argentina)



27. Genk (Bélgica)



28. Fluminense (Brasil)



29. Santos (Brasil)



30. Argentinos Juniors (Argentina)





