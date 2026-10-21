Paredes comemora gol contra o Vasco, no fim do jogo disputado no Maracanã - Divulgação / Boca Juniors

Paredes comemora gol contra o Vasco, no fim do jogo disputado no MaracanãDivulgação / Boca Juniors

Publicado 21/10/2026 10:17

"Sim, éramos conscientes de que faltaram com respeito conosco. Falamos disso antes do jogo, mas não é pela decisão que tomou um jogador que teríamos que faltar com respeito a um clube como o Vasco. E nem faltar a respeito com ele, mas isso pouco nos importou [o que Thiago Mendes fez]. Obviamente que sentimentos a falta de respeito e queríamos dar a cara", disse.

Paredes correu o risco de ficar de fora do duelo por causa de uma lesão, marcou o gol da vitória e que garantiu o time na grande decisão do torneio. Aos 43 minutos do segundo tempo, o atleta, livre na intermediária, arriscou chute de longe – a bola fez uma curva, enganando o goleiro Léo Jardim, que falhou.

Quem também viu a postagem de Thiago Mendes foi o técnico do Boca, Rodolfo Arruabarrena. Ele confirmou que além dele, os demais integrantes da comissão técnica ficaram sabendo da montagem. "Sim, eu vi. Os membros da comissão técnica viram e mandaram no grupo. E hoje, antes de sair, alguém se lembrou disso", disse, em coletiva após a partida.

Arruabarrena também falou da publicação que o atacante da sua equipe, Leonel Flores, fez nas redes sociais. O jovem jogador postou uma montagem semelhante, rasgando o escudo do Vasco, mas acabou repreendido pelo treinador e deletou a imagem de suas redes sociais. "Me parece que algum dos nossos subiu algo [nas redes sociais] e vamos conversar. Isso é um jogo de futebol, existe provocação, é normal. Mas não há incentivo maior do que jogar uma semifinal no Brasil", afirmou o técnico.

Thiago Mendes se desculpou

Thiago Mendes se manifestou pouco depois de fazer a postagem que causou toda a polêmica, na última terça-feira, pedindo desculpas e explicando a sua versão. "Na emoção e na adrenalina do jogo, acabei repostando várias publicações de pessoas que me marcaram, como sempre faço, e não me atentei aos detalhes de uma das imagens. Em nenhum momento tive a intenção de desrespeitar o Boca Juniors, sua história ou sua torcida. Peço desculpas", disse.

O que restou na temporada?

Agora, o Vasco junta os cacos da dolorosa eliminação e segue em frente na temporada. O clube ainda disputa a Copa do Brasil, onde é semifinalista contra o Palmeiras, e está na 15ª colocação, com 35 pontos, dois acima do Internacional, que abre a zona do rebaixamento. O próximo jogo será contra o Corinthians, em São Januário, neste sábado (24).