Jogadores do Boca Juniors provocam Thiago Mendes após a partidaReginaldo Pimenta/Agência O Dia
Imprensa estrangeira repercute derrota do Vasco: 'Maracanazo'
Cruz-Maltino tinha vantagem do empate, mas foi surpreendido pelo Boca Juniors, que venceu por 3 a 1 e está na final da Sul-Americana
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Cruz-Maltino perdeu para o Boca Juniors por 3 a 1, no Maracanã, e não conseguiu avançar à decisão do torneio internacional
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Hinestroza afirma que Vasco entrou desligado contra o Boca: 'Vacilou'
Jogador, de 24 anos, entrou no segundo tempo em partida contra o Boca Juniors, no Maracanã, nesta terça-feira (20) pela Sul-Americana
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