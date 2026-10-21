Neymar exibiu camisa do Paredes emoldurada em sua casa - Reprodução / Instagram

Neymar exibiu camisa do Paredes emoldurada em sua casaReprodução / Instagram

Publicado 21/10/2026 11:49

O meia-atacante Neymar resolveu 'comprar briga' com a torcida do Vasco ao dar novo passo na briga com o volante Thiago Mendes, seu desafeto após encontro recentes entre a equipe carioca e o Santos. De maneira sutil, o astro postou um vídeo da camisa da seleção argentina de Paredes, herói da classificação do Boca Juniors à final da Copa Sul-Americana ao definir o 3 a 1 , no Maracanã, contra os cruz-maltinos.





O jogador do Santos ainda marcou a arroba do argentino, seu ex-companheiro do PSG, e postou um emoji de aplauso. Mas teve de limitar os comentários no post após uma única resposta: de que ele era bem-vindo na Gávea, do rival Flamengo. E também para evitar a revolta dos vascaínos.



A camisa 5 da Argentina foi trocada entre Neymar e Paredes na Copa América de 2021 e está em uma parte da casa do santista, logo abaixo de uma da seleção brasileira de Philippe Coutinho, que ele ajudou a levar para a equipe da Vila Belmiro.



Inimigos desde o tempo de França, quanto atuaram por PSG e Lyon, Neymar e Thiago Mendes viram a rivalidade aumentar quando o volante evitou cumprimentar o santista em duelo do Brasileirão nesta temporada. E, desde então, trocam farpas.



Thiago Mendes havia feito uma montagem rasgando a camisa do Boca Juniors após o Vasco fazer 1 a 0 em La Bombonera no jogo de ida. No Maracanã, após anotar o terceiro gol dos argentinos, que garantiu a vaga na decisão, Paredes retribuiu a provocação ao falar "rasga agora" para o vascaíno. Leia mais: Memes! Eliminação do Vasco para o Boca no Maracanã repercute na web O jogador do Santos ainda marcou a arroba do argentino, seu ex-companheiro do PSG, e postou um emoji de aplauso. Mas teve de limitar os comentários no post após uma única resposta: de que ele era bem-vindo na Gávea, do rival Flamengo. E também para evitar a revolta dos vascaínos.A camisa 5 da Argentina foi trocada entre Neymar e Paredes na Copa América de 2021 e está em uma parte da casa do santista, logo abaixo de uma da seleção brasileira de Philippe Coutinho, que ele ajudou a levar para a equipe da Vila Belmiro.Inimigos desde o tempo de França, quanto atuaram por PSG e Lyon, Neymar e Thiago Mendes viram a rivalidade aumentar quando o volante evitou cumprimentar o santista em duelo do Brasileirão nesta temporada. E, desde então, trocam farpas.Thiago Mendes havia feito uma montagem rasgando a camisa do Boca Juniors após o Vasco fazer 1 a 0 em La Bombonera no jogo de ida. No Maracanã, após anotar o terceiro gol dos argentinos, que garantiu a vaga na decisão, Paredes retribuiu a provocação ao falar "rasga agora" para o vascaíno.

'Faltaram com respeito'

Além disso, Paredes pregou respeito pela sua equipe em entrevista após o jogo ao comentar a postagem do jogador vascaíno. Ele também destacou que o clube argentino não deve menosprezar uma equipe do tamanho do Cruz-Maltino.

"Sim, éramos conscientes de que faltaram com respeito conosco. Falamos disso antes do jogo, mas não é pela decisão que tomou um jogador que teríamos que faltar com respeito a um clube como o Vasco. E nem faltar a respeito com ele, mas isso pouco nos importou [o que Thiago Mendes fez]. Obviamente que sentimentos a falta de respeito e queríamos dar a cara", disse.

O técnico do Boca Juniors, Rodolfo Arruabarrena, também confirmou que ficou sabendo da montagem. "Sim, eu vi. Os membros da comissão técnica viram e mandaram no grupo. E hoje, antes de sair, alguém se lembrou disso", disse, em coletiva após a partida.