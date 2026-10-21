Renê em ação durante treino do Fluminense, no CT Carlos Castilho - Marina Garcia / Fluminense FC

Renê em ação durante treino do Fluminense, no CT Carlos CastilhoMarina Garcia / Fluminense FC

Publicado 21/10/2026 12:12

Lateral-esquerdo do Fluminense , Renê avaliou a preparação para encarar o Palmeiras, nesta quarta-feira (21), às 21h30 (de Brasília), no Nubank Parque, no jogo de volta da semifinal da Libertadores. O Tricolor precisará vencer por dois ou mais gols de diferença para avançar, já que perdeu a ida por 2 a 1 , no Maracanã. Em caso de empate no placar agregado, a decisão será nos pênaltis.

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“Achei o grupo bem confiante. O gol (do Wesley Natã) deu uma esperança ainda maior. Nosso sentimento foi de que dá. Claro, do outro lado tem um adversário muito forte. E é um ponto forte deles jogar na sua grama, mas temos total capacidade de chegar lá e sair com o resultado”, declarou o defensor, em entrevista ao canal oficial do clube.



“Todos estão com esse mesmo pensamento, com essa confiança. Vai ser uma guerra e estamos prontos. É o Time de Guerreiros, não fugimos da luta. Vamos dar o nosso melhor”, completou.



Ele, porém, reforçou que não bastará só raça para buscar a vaga: “Estamos preparados, mas que seja uma guerra com inteligência. Sabemos que só na raça não vai ser fácil ganhar deles. Eles sabem jogar esses jogos mais brigados, disputados. É uma guerra com estratégia”. “Achei o grupo bem confiante. O gol (do Wesley Natã) deu uma esperança ainda maior. Nosso sentimento foi de que dá. Claro, do outro lado tem um adversário muito forte. E é um ponto forte deles jogar na sua grama, mas temos total capacidade de chegar lá e sair com o resultado”, declarou o defensor, em entrevista ao canal oficial do clube.“Todos estão com esse mesmo pensamento, com essa confiança. Vai ser uma guerra e estamos prontos. É o Time de Guerreiros, não fugimos da luta. Vamos dar o nosso melhor”, completou.Ele, porém, reforçou que não bastará só raça para buscar a vaga: “Estamos preparados, mas que seja uma guerra com inteligência. Sabemos que só na raça não vai ser fácil ganhar deles. Eles sabem jogar esses jogos mais brigados, disputados. É uma guerra com estratégia”.

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Sonho de conquistar o título

Renê também comentou o entusiasmo pela oportunidade de chegar à final e levantar o troféu da Libertadores. “Colocaria o meu nome na história de mais um clube grande. Não só o meu, mas de muitos jogadores. Trazer a primeira Libertadores para alguns que sonham em ganhar, como Hulk e Thiago Silva, que estão caminhando para o final da carreira”, afirmou.



“O sentimento é de gratidão por ter chegado até aqui. Falta muito pouco. Vamos levar confiança, fé e vontade para o jogo. Assim, temos muitas chances de passar”, disse.

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O que esperar do Palmeiras



Na ida, o Palmeiras optou por se defender e apostar nos contra-ataques. E deu certo. O Fluminense controlou a posse de bola, mas não conseguiu ser efetivo e viu Flaco López balançar a rede no fim do primeiro tempo. A tônica continuou a mesma na etapa final, e Marlon Freitas ampliou. Nos acréscimos, Wesley Natã diminuiu e deixou o Tricolor vivo no confronto. Agora, Renê revelou que tem dúvidas sobre qual será a postura do Verdão na partida de volta.



“(A forma como Palmeiras se portou na ida) não surpreendeu tanto, tínhamos nos preparado para essa linha de cinco um pouco mais retraída. Agora, acredito que podem mudar um pouco a postura. Mas como deu certo, também podem manter”, analisou o lateral-esquerdo.



“Temos essa dúvida, mas precisamos focar na nossa parte. Jogar o nosso futebol, fazer as nossas jogadas, ser um pouco mais agressivos no último terço e ter mais atenção nos contra-ataques. Isso vai nos ajudar independentemente do que eles forem propor. Vamos focar no que temos que ajustar. Assim, faremos um grande jogo fora de casa para buscar a classificação”, finalizou.