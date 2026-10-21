Marcão, técnico do FluminenseMarina Garcia / Fluminense
Onde assistir
Como chega o Tricolor
Provável escalação do Palmeiras
Arbitragem
Assistentes: Martin Soppi (URU) e Horacio Ferreiro (URU)
VAR: Andres Cunha (Uruguai)
Agora você pode ler esta notícia off-line
Marcão, técnico do FluminenseMarina Garcia / Fluminense
Palmeiras x Fluminense: onde assistir, escalações e arbitragem
Tricolor busca se recuperar após perder a ida e precisa da vitória no Nubank Parque para chegar à sua terceira final de Libertadores
Relembre grandes vitórias do Fluminense sobre o Palmeiras em São Paulo
Tricolor precisa repetir momentos históricos do confronto para conseguir virar a semifinal da Libertadores e garantir vaga na decisão
Histórico equilibrado na era Abel dá esperança para o Fluminense
Tricolor se agarra em vitória na luta contra o rebaixamento no Brasileirão de 2024 e busca repetir feito para chegar à final da Libertadores
Marcão tem cautela com Martinelli e não define Fluminense para decisão
Savarino deve ser titular, enquanto Serna e Canobbio ainda disputam vaga no time que enfrentará o Palmeiras pela semifinal da Libertadores
Após 11 anos, Fluminense volta a lançar camisa de manga longa
Fornecedora de material esportivo do clube produziu uma edição especial com unidades limitadas do uniforme para a torcida tricolor
Fluminense contrata zagueiro destaque da Copinha para base
Um dos protagonistas do Esporte Clube Meia-Noite, Aquilles chega para o compor o plantel da categoria sub-16 por empréstimo
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.