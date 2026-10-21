Marcão, técnico do Fluminense - Marina Garcia / Fluminense

Marcão, técnico do FluminenseMarina Garcia / Fluminense

Publicado 21/10/2026 07:49 | Atualizado 21/10/2026 07:52

O Fluminense entra em campo nesta quarta-feira (21), às 21h30, no estádio Nubank Parque, para disputar uma vaga na final da Copa Libertadores contra o Palmeiras. Após perder o jogo da ida por 2 a 1 no Maracanã , a equipe do técnico Marcão precisa vencer por ao menos dois gols de diferença, ou superar o adversário pelo placar mínimo para levar a disputa aos pênaltis. O Tricolor busca chegar à decisão da competição continental pela terceira vez em sua história.

Onde assistir

O jogo terá transmissão da TV Globo (TV aberta), ge tv (YouTube) e Paramount+ (streaming).

Como chega o Tricolor

A principal dúvida do Fluminense é o meia Martinelli. O jogador foi substituído no intervalo do primeiro jogo da semifinal, na última quarta-feira (14), com uma torção no joelho e desde então, tem feito trabalhos para se recuperar e estar à disposição de Marcão. O atleta figura entre os relacionados, mas sua presença ainda não é garantida – ele realizará uma última atividade com a bola horas antes do confronto com o objetivo de determinar sua condição.

Além dele, Germán Cano também viajou com o elenco para São Paulo. O atacante entrou em campo pela última vez na vitória sobre o Platense, em 8 de setembro, quando sofreu uma lesão grau 3 na posterior da coxa direita. A previsão inicial de retorno era de oito semanas, mas o departamento médico conseguiu acelerar a recuperação do centroavante, que se torna uma opção para o time.

Sendo assim, o time deve entrar em campo com a seguinte escalação: Fábio; Guga, Thiago Silva, Millán e Renê; Hércules (Martinelli), Nonato e Ganso; Savarino, Canobbio (Serna) e Hulk.

Provável escalação do Palmeiras

O Palmeiras segue sem poder contar com um dos seus principais jogadores: o atacante Vitor Roque, que sofreu entorse no tornozelo contra o Corinthians, no último dia 11 de outubro, e já desfalcou o time no jogo da ida. O clube paulista testou opções em treinamentos com a ausência do atleta, e Sosa pode ser uma delas. O time deve ser mantido com três zagueiros.

Quem também retornará, mas à beira do campo, é o técnico Abel Ferreira, que não participou da partida de ida após ser suspenso por sofrer cartão vermelho contra a LDU, nas quartas de final da competição.

A provável escalação da equipe é: Carlos Miguel; Murilo, Gustavo Gómez e Barboza; Giay, Marlon Freitas, Lucas Evangelista, Andreas Pereira e Piquerez; Arias (Sosa) e Flaco López.

Arbitragem

Árbitro: Esteban Ostojich (URU)

Assistentes: Martin Soppi (URU) e Horacio Ferreiro (URU)

VAR: Andres Cunha (Uruguai)