Pentacampeão do mundo com o Brasil, Ronaldo conquistou a Bola de Ouro em 2002 - Javier Soriano / AFP

Pentacampeão do mundo com o Brasil, Ronaldo conquistou a Bola de Ouro em 2002Javier Soriano / AFP

Publicado 20/10/2026 14:25





A campanha do português em 2008, quando atuava pelo Manchester United, aparece na primeira posição da consulta popular. O argentino Lionel Messi, recordista da premiação, com oito troféus, também está entre os concorrentes, enquanto CR7 soma cinco conquistas individuais.

Ronaldo Fenômeno é o único brasileiro entre os candidatos da votação especial criada pela revista 'France Football' para celebrar os 70 anos da Bola de Ouro. Batizada de B.O.A.T. (Ballon d'Or of All Time), a eleição busca escolher a melhor temporada entre os jogadores que conquistaram o prêmio pelo menos duas vezes. Cristiano Ronaldo lidera a disputa, com 62% dos votos.A campanha do português em 2008, quando atuava pelo Manchester United, aparece na primeira posição da consulta popular. O argentino Lionel Messi, recordista da premiação, com oito troféus, também está entre os concorrentes, enquanto CR7 soma cinco conquistas individuais.

Fenômeno representa o Brasil



Bicampeão da Bola de Ouro, em 1997 e 2002, Ronaldo Nazário integra a lista ao lado de outros nove craques históricos. Entre eles estão Johan Cruyff, Michel Platini, Marco van Basten, Alfredo Di Stéfano, Franz Beckenbauer, Kevin Keegan e Karl-Heinz Rummenigge.



Outros ídolos brasileiros ficaram de fora por não atenderem ao critério estabelecido pela organização. Ronaldinho Gaúcho, Kaká e Rivaldo conquistaram o troféu uma vez cada, enquanto a ausência de Pelé tem relação com as regras adotadas durante sua carreira, período em que a premiação era restrita a jogadores europeus.



A 'France Football' reconheceu posteriormente, em uma análise retrospectiva, que o Rei do Futebol teria recebido sete Bolas de Ouro caso os critérios atuais fossem aplicados às edições antigas. Esses reconhecimentos, porém, não integram oficialmente o histórico utilizado na votação.



Como participar da votação



Os interessados podem registrar o voto no site oficial da Bola de Ouro mediante pagamento de um euro, valor equivalente a cerca de R$ 5,60. Além de escolher uma campanha histórica, os participantes recebem uma imagem exclusiva e concorrem a dois ingressos para a cerimônia de 2027.



A votação ficará aberta até 27 de outubro, e o resultado oficial será divulgado no dia seguinte. A iniciativa integra as celebrações dos 70 anos do prêmio, cuja cerimônia deste ano está marcada para 26 de outubro, em Londres.

*Reportagem do estagiário Bernardo Fonseca, sob a supervisão de Gabriel Salotti