Pentacampeão do mundo com o Brasil, Ronaldo conquistou a Bola de Ouro em 2002Javier Soriano / AFP
A campanha do português em 2008, quando atuava pelo Manchester United, aparece na primeira posição da consulta popular. O argentino Lionel Messi, recordista da premiação, com oito troféus, também está entre os concorrentes, enquanto CR7 soma cinco conquistas individuais.
Fenômeno representa o Brasil
Outros ídolos brasileiros ficaram de fora por não atenderem ao critério estabelecido pela organização. Ronaldinho Gaúcho, Kaká e Rivaldo conquistaram o troféu uma vez cada, enquanto a ausência de Pelé tem relação com as regras adotadas durante sua carreira, período em que a premiação era restrita a jogadores europeus.
A 'France Football' reconheceu posteriormente, em uma análise retrospectiva, que o Rei do Futebol teria recebido sete Bolas de Ouro caso os critérios atuais fossem aplicados às edições antigas. Esses reconhecimentos, porém, não integram oficialmente o histórico utilizado na votação.
Como participar da votação
A votação ficará aberta até 27 de outubro, e o resultado oficial será divulgado no dia seguinte. A iniciativa integra as celebrações dos 70 anos do prêmio, cuja cerimônia deste ano está marcada para 26 de outubro, em Londres.
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