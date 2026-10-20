Brasil permanece em sétimo lugar no ranking da Fifa de futebol feminino - Rodrigo Ziebell/Parceiro/Agência O Dia

Brasil permanece em sétimo lugar no ranking da Fifa de futebol femininoRodrigo Ziebell/Parceiro/Agência O Dia

Publicado 20/10/2026 13:30 | Atualizado 20/10/2026 16:50

Fifa divulgou nesta terça-feira (20) a atualização do ranking do futebol feminino. O Brasil , que vai sediar a próxima Copa do Mundo em 2027, permaneceu na sétima colocação, enquanto a Espanha lidera e ampliou a vantagem sobre os Estados Unidos. Já a Dinamarca foi a grande novidade do top 10 e assumiu a décima posição pela primeira vez.

Com exceção da Dinamarca que assumiu a décima colocação, todos os outros do top 10 permaneceram na mesma posição. A seleção dinamarquesa ganhou posições no ranking após enfrentar o Canadá em dois jogos na casa das adversárias. No primeiro encontro, perdeu por 4 a 2 nos pênaltis, depois de empatar por 1 a 1 no tempo normal. Já no segundo, venceu por 4 a 3.

Líder do ranking, a Espanha ampliou a vantagem sobre os Estados Unidos após levar a melhor nos dois amistosos contra as americanas. A seleção espanhola venceu o primeiro encontro por 2 a 0 e, depois, empatou por 2 a 2. Com isso, as espanholas chegaram a 2121,50 pontos no ranking, contra 2042,38 das americanas — que agora são ameaçadas pela Alemanha.

País sede da próxima Copa do Mundo, o Brasil ocupa o sétimo lugar com 1970,87 pontos. Além da líder Espanha e da vice-líder Estados Unidos, a seleção brasileira aparece atrás da Alemanha (2034,62 pontos), Inglaterra (2025,47 pontos), Japão (1994,43 pontos) e França (1983,77 pontos). Suécia, Canadá e Dinamarca completam o top 10 do ranking da Fifa.

Ranking da Fifa de futebol feminino:

1º - Espanha - 2121,50

2º - Estados Unidos - 2042,38

3º - Alemanha - 2034,62

4º - Inglaterra - 2025,47

5º - Japão - 1994,43

6º - França - 1983,77

7º - Brasil - 1970,87

8º - Suécia - 1938,13

9º - Canadá - 1926,96

10º - Dinamarca - 1920,14

Fifa define local da fase preliminar da repescagem da Copa

A Fifa também anunciou nesta terça-feira (20) o local dos jogos de fase preliminar da repescagem da Copa do Mundo feminina de 2027. Rabat, no Marrocos, vai receber as seis nações que garantiram vaga para a última etapa antes da repescagem. A cidade é a sede da Copa do Mundo Feminina Sub-17, que está acontecendo desde o dia 17 de outubro.

Os jogos serão realizados no Complexo de Futebol Mohammed VI, entre 28 de novembro e 5 de dezembro de 2026. Taiwan (Ásia), Uzbequistão (Ásia), África do Sul (África), Gana (África), Equador (América do Sul) e Papua-Nova Guiné (Oceania) disputam vaga na repescagem. Serão três rodadas em que as duas seleções que terminarem nas duas primeiras colocações garantem a classificação para a próxima etapa.

A fase final da repescagem será realizada entre 23 de fevereiro e 6 de março de 2027. A Venezuela, duas representantes da Concacaf e uma da Uefa entrarão diretamente nesta última fase. Na repescagem, três seleções serão contempladas com a classificação para a Copa do Mundo, que será realizada no Brasil entre 24 de junho e 25 de julho de 2027.