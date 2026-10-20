Pedro durante treino do Flamengo no Ninho do Urubu; ele é um dos jogadores com conversas para renovação - Gilvan de Souza / Flamengo

Pedro durante treino do Flamengo no Ninho do Urubu; ele é um dos jogadores com conversas para renovaçãoGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 20/10/2026 10:22

O Flamengo deu uma pausa nas conversas por renovações com algumas das principais peças do elenco para focar nas disputas do Campeonato Brasileiro e da Libertadores. O goleiro Rossi, os zagueiros Danilo e Léo Pereira, o volante Evertton Araújo e o atacante Pedro estão negociando novos vínculos com o clube.

Danilo, que tem acordo com o clube até o fim do ano, confirmou, no fim de agosto, o desejo de atuar na equipe por mais uma temporada e encerrar a carreira no Rubro-Negro . Apesar disso, ele ainda está avaliando os últimos detalhes da proposta antes de assinar, apesar dela já estar alinhada, conforme o jornalista Bruno Braz, do 'UOL'.

Os outros jogadores devem aumentar as conversas apenas no ano que vem. Pedro e Léo Pereira, que têm contratos até o fim de 2027, ainda não estão em estágios avançados de conversa. A negociação do centroavante com o Rubro-Negro gerou um atrito no início de outubro: o estafe dele acredita que a diretoria não cumpriu o que havia sido acordado entre as partes.

O diretor de futebol José Boto prometeu resolver a situação da renovação ano passado, logo após o jogador retornar de uma grave lesão no joelho esquerdo. Porém, o presidente Luiz Eduardo Baptista, o Bap, vetou o avanço nas conversas naquele momento. Apesar de ter recebido propostas de clubes do exterior por valores altos, o atacante prioriza a permanência no clube carioca.

Recentemente, Rossi tem comentado sobre a renovação com o Flamengo e destacado como seu foco está na reta final das competições. No entanto, o goleiro costuma ressaltar o desejo de permanecer na equipe.

"A gente acredita que vai dar tudo certo, só que não é momento para falar. Aqui, como sempre falo, sou muito feliz desde o primeiro dia que cheguei aqui. Minha família também está muito feliz no Brasil e meu desejo vai ser sempre ficar", disse o goleiro, que também tem vínculo com o Rubro-Negro até dezembro do ano que vem, após o jogo contra o Bahia, no último domingo (18)

Flamengo renova com peças importantes

A diretoria já anunciou, neste ano, renovações com atletas considerados peças-chave no elenco. Dois deles, o atacante Bruno Henrique e o lateral-esquerdo Alex Sandro, fecharam acordos até o fim de 2027, enquanto Erick Pulgar assinou contrato que dura até dezembro de 2029.

Foco nas decisões

O Flamengo volta a campo para enfrentar o Estudiantes nesta quinta-feira (22), às 21h30, no Maracanã, pela volta da semifinal da Libertadores. O jogo de ida, na Argentina, terminou empatado em 0 a 0. Além disso, a equipe de Leonardo Jardim lidera o Campeonato Brasileiro, com 67 pontos, um acima do segundo colocado, Palmeiras, faltando sete rodadas para o fim do torneio.