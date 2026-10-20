Alexander Medina em ação no duelo entre Estudiantes e Flamengo, em La Plata - Juan Mabromata / AFP

Alexander Medina em ação no duelo entre Estudiantes e Flamengo, em La PlataJuan Mabromata / AFP

Publicado 20/10/2026 19:00

Treinador do Estudiantes, Alexander Medina respondeu diversas perguntas em entrevista coletiva, nesta terça-feira (20), sobre a partida de volta da semifinal da Libertadores , contra o Flamengo . O comandante evitou focar nos craques adversários, e ressaltou que o jogo estratégico e a bola parada podem acabar surpreendendo a estrelada equipe rubro-negra.

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Apesar de admitir que as estrelas do Flamengo são uma grande valência no quesito de qualidade individual, o técnico valorizou a estratégia coletiva, e ainda garaniu que as táticas do Rubro-Negro estão sendo estudadas jogo a jogo, visando neutralizar o adversário no duelo.

"Ficar analisando o poderio que o adversário tem seria perder tempo contando os grandes jogadores. O que mais me ocupa como treinador é o que podemos fazer como equipe. Não me concentrar nas virtudes do adversário, porque ele tem muitas. Acreditamos muito no nosso time, e isso é o mais importante para desenvolver um plano, uma estratégia e conduzir a partida", afirmou o argentino.

Medina também deu grande destaque à bola parada, que na opinião dele pode ser um trunfo. Este é um dos pontos fortes do Estudiantes e um possível elo fraco do Flamengo a ser explorado.

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“No outro dia, um dos nossos pontos fortes no ataque foi a bola parada. Isso é uma realidade e, como fazemos habitualmente, trabalhamos esse fundamento. Temos isso presente como algo muito importante nas partidas. É uma das forças da nossa equipe”, garantiu o comandante.

Por fim, ele destacou a importância de montar sistema defensivo bem estruturado para uma partida decisiva como a semifinal da Libertadores, mas não deu muitos detalhes, abordando o tema de forma ampla.

“Em uma partida como a de quinta-feira (22), há diferentes formas de defender: a defesa em bloco, as pressões que fazemos e também defender com a bola. Isso será importante. Vamos tentar ficar mais tempo com a posse para que eles também tenham que correr atrás dela. Trabalhamos diferentes circuitos de jogo e saídas com a bola”, finalizou o treinador.

Quando é a partida de volta?

O Flamengo encara o Estudiantes, pela partida de volta da semifinal da Libertadores, nesta quinta-feira (22), às 21h30 (de Brasília), e precisa apenas de uma vitória simples para voltar à final da competição. A partida de ida terminou em empate sem gols, ou seja, em caso de nova igualdade, a decisão irá para as penalidades.

*Reportagem do estagiário João André Pombo, sob supervisão de João Vitor Cravo