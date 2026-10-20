Alexander Medina em ação no duelo entre Estudiantes e Flamengo, em La PlataJuan Mabromata / AFP
Técnico do Estudiantes evita foco em estrelas do Fla: 'Perda de tempo'
Comandante argentino também garantiu que o estilo de jogo do Flamengo está sendo estudado com base nos confrontos anteriores
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