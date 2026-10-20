Ayrton Lucas em treino do Flamengo - Gilvan de Souza/Flamengo

Ayrton Lucas em treino do FlamengoGilvan de Souza/Flamengo

Publicado 20/10/2026 17:11

Flamengo deve ter um retorno importante para o jogo de volta da semifinal da Libertadores contra o Estudiantes, na próxima quinta-feira (22), no Maracanã. O lateral-esquerdo Ayrton Lucas se recuperou de uma lesão muscular, vem treinando com o elenco e a expectativa é de que seja relacionado para o duelo. A informação é do 'Ge'.

O defensor vem passando por um período de transição, e a tendência é que comece o jogo no banco de reservas. O atleta é ausência no Rubro-Negro desde 20 de setembro, quando sofreu uma lesão muscular na região posterior da coxa direita no duelo contra o Bragantino.

Para o duelo contra o Estudiantes, Saul segue como dúvida. O volante espanhol sofreu uma pancada no confronto de ida, na Argentina, e sentiu dores na região posterior da perna esquerda. Com isso, foi ausência contra o Bahia, no último domingo (18), e ainda não voltou às atividades com o grupo.

Ausências para o confronto

O principal desfalque é Arrascaeta. O meio-campista uruguaio segue em recuperação de uma lesão no punho esquerdo. Ele já retornou aos treinamentos do Flamengo, mas ainda não foi reintegrado ao elenco para evitar impactos no local operado.

Outro nome que retornou recentemente ao Flamengo foi o zagueiro Danilo. O defensor passou por uma cirurgia após sofrer duas fraturas na mandíbula em um choque com o goleiro Fábio, na vitória sobre o Fluminense. O atleta vai iniciar sua recuperação e ainda não está liberado para fazer atividades físicas.

Além deles, Evertton Araújo segue fora. O volante sofreu uma lesão de grau 3 no músculo adutor da coxa direita no início de setembro, após a vitória por 2 a 0 sobre o Mirassol. Apesar de estar treinando com o elenco, o atleta ainda não foi liberado, e o Rubro-Negro tem tido cautela em seu retorno.

Como foi o jogo da ida?



No jogo de ida, em La Plata, na última quinta-feira (15), o Flamengo empatou em 0 a 0 com o Estudiantes. O Rubro-Negro teve atuação pouco inspirada e foi inferior aos argentinos durante praticamente os 90 minutos. Porém, o time da casa não conseguiu traduzir o controle do jogo em chances claras de gol. Os melhores momentos do clube de La Plata foram em jogadas de bola parada.

Com o empate sem gols, o Flamengo precisa de qualquer vitória para avançar à final da Libertadores. Em caso de nova igualdade, a disputa será nos pênaltis. Do outro lado da chave, Palmeiras e Fluminense se enfrentam nesta quarta-feira (21), às 21h30 (de Brasília), em São Paulo. Na ida, o time paulista venceu por 2 a 1, no Maracanã, e por isso joga por um empate.

*Reportagem do estagiário Marcus Vinicius Balbino, sob supervisão de Rodrigo Souza