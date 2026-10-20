Vincent Kompany, atual técnico do Bayern de Munique - Alexandra Beier / AFP

Vincent Kompany, atual técnico do Bayern de MuniqueAlexandra Beier / AFP

Publicado 20/10/2026 15:30



Acometido por uma virose e em repouso nos últimos dias, o técnico do Bayern de Munique , Vincent Kompany, é dúvida para comandar a equipe contra o Arsenal na Liga dos Campeões, explicou nesta terça-feira (20) seu auxiliar, Aaron Danks.

"Vincent pegou um vírus e é muito importante que ele descanse. Ele está em casa. Vamos avaliar dia a dia, ainda não tenho certeza sobre a participação dele amanhã", explicou Danks, cumprindo as obrigações da entrevista coletiva na véspera da partida no lugar de Kompany.

"Às vezes, afetava as pernas, ele estava com dores. Não passa de um vírus. Precisa de repouso. Vai levar o tempo que for necessário [para retornar]. Infelizmente, não posso dizer se será amanhã ou daqui a dois ou três dias", esclareceu o auxiliar.



No último sábado (17), contra o RB Leipzig (vitória do Bayern por 6 a 1) no Campeonato Alemão, Kompany permaneceu no banco de reservas e seu assistente ficou encarregado de passar as instruções à equipe à beira do gramado.

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Danks já havia comandado o Bayern na temporada passada, no jogo de ida da semifinal da Liga dos Campeões contra o Paris Saint-Germain, na derrota por 5 a 4, uma vez que Kompany estava suspenso após ter recebido o terceiro cartão amarelo na competição, na partida de volta das quartas de final contra o Real Madrid. Danks já havia comandado o Bayern na temporada passada, no jogo de ida da semifinal da Liga dos Campeões contra o Paris Saint-Germain, na derrota por 5 a 4, uma vez que Kompany estava suspenso após ter recebido o terceiro cartão amarelo na competição, na partida de volta das quartas de final contra o Real Madrid.

"Nós nos comunicamos constantemente. Conversamos sobre o treino de hoje, sobre o tipo de exercícios que vamos fazer. Ele vai desempenhar um papel, terá sua participação na partida, seja na Allianz Arena ou não", acrescentou o membro da comissão técnica do Bayern.