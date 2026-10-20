Vini Jr vive início de temporada difícil pelo Real MadridDivulgação / Real Madrid
Mourinho confirma Vini Jr no time e avisa: 'Você conquista seu lugar'
Atacante do Real Madrid não vive boa fase, mas ainda tem a confiança do técnico português, apesar de não ser considerado intocável
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Clube paulista, entretanto, precisará negociar com o Glorioso em termos bem inferiores ao acordado inicialmente pelo atacante