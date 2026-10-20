Artur, comprado junto Zenit-RUS, esta emprestado ao São Paulo - Foto: Marcos Ribolli

Artur, comprado junto Zenit-RUS, esta emprestado ao São PauloFoto: Marcos Ribolli

Publicado 20/10/2026 09:53

recuperou as boas atuações e se tornou nome importante do time, a ponto de demonstrar mais uma vez o desejo de permanecer na próxima temporada, o que



"Acho que me reencontrei em São Paulo. Estou muito feliz, minha família está muito feliz, tomara que as coisas deem certo", disse o jogador. Artur voltou ao futebol brasileiro em 2025 e não conseguiu uma sequência positiva pelo Botafogo. Emprestado ao São Paulo, o atacante, a ponto de demonstrar mais uma vez o desejo de permanecer na próxima temporada, o que no momento é difícil pela questão financeira "Acho que me reencontrei em São Paulo. Estou muito feliz, minha família está muito feliz, tomara que as coisas deem certo", disse o jogador.

desembolsou 10 milhões de euros (cerca de R$ 61,9 milhões à época) para contratá-lo.



No acordo de empréstimo até o fim de dezembro de 2026 com o São Paulo, está estipulada a opção de compra do atacante. Entretanto, o clube paulista convive com uma crise financeira e não tem condições de pagar os 6 milhões de euros (R$ 34 milhões). O desejo de Artur já foi exposto em maio , e o Botafogo vê com bons olhos negociá-lo em definitivo, mas isso vai depender das condições a serem propostas. Afinal, a SAF alvinegraNo acordo de empréstimo até o fim de dezembro de 2026 com o São Paulo, está estipulada a opção de compra do atacante. Entretanto,

Uma negociação por valores menores não está descartada, mas é tratada como difícil. Além de Artur tentar um acordo para seguir onde está, o Botafogo também vê com bons olhos se desfazer de um ativo que não deu certo, que é caro e tem contrato até o fim de 2029.



Mas a questão financeira pesa, assim como o fato de o São Paulo ter eleição para presidente no fim do ano. Ou seja, uma definição ainda vai demorar para sair, a depender da nova diretoria e de quanto o Glorioso está disposto a ceder. Caso contrário, o jogador retorna em 2027.

"Reencontrei minha alegria aqui. Desde o momento que eu recebi o carinho da torcida, do elenco, das pessoas que envolvem o clube, acho que me reencontrei novamente, a alegria que estava faltando. Essas coisas externas eu não consigo controlar. Acho que eu tenho que fazer meu papel, que é ajudar o São Paulo a conquistar os objetivos. Até o meu último dia aqui, vou estar sempre correndo com alegria, com vontade para as coisas acontecerem da melhor forma", completou.

Artur disputou 60 partidas pelo Botafogo, com apenas dez gols marcados e cinco assistências. Ele foi emprestado no fim de março, sem custo, após decepcionar como substituto de Luiz Henrique. O São Paulo paga cerca de 60% dos salários do atacante, enquanto o Glorioso fica encarregado pelo restante.