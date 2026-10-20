Artur, comprado junto Zenit-RUS, esta emprestado ao São PauloFoto: Marcos Ribolli

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Hugo Perruso
Artur voltou ao futebol brasileiro em 2025 e não conseguiu uma sequência positiva pelo Botafogo. Emprestado ao São Paulo, o atacante recuperou as boas atuações e se tornou nome importante do time, a ponto de demonstrar mais uma vez o desejo de permanecer na próxima temporada, o que no momento é difícil pela questão financeira.

"Acho que me reencontrei em São Paulo. Estou muito feliz, minha família está muito feliz, tomara que as coisas deem certo", disse o jogador.
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O desejo de Artur já foi exposto em maio, e o Botafogo vê com bons olhos negociá-lo em definitivo, mas isso vai depender das condições a serem propostas. Afinal, a SAF alvinegra desembolsou 10 milhões de euros (cerca de R$ 61,9 milhões à época) para contratá-lo.

No acordo de empréstimo até o fim de dezembro de 2026 com o São Paulo, está estipulada a opção de compra do atacante. Entretanto, o clube paulista convive com uma crise financeira e não tem condições de pagar os 6 milhões de euros (R$ 34 milhões).
Uma negociação por valores menores não está descartada, mas é tratada como difícil. Além de Artur tentar um acordo para seguir onde está, o Botafogo também vê com bons olhos se desfazer de um ativo que não deu certo, que é caro e tem contrato até o fim de 2029.
Mas a questão financeira pesa, assim como o fato de o São Paulo ter eleição para presidente no fim do ano. Ou seja, uma definição ainda vai demorar para sair, a depender da nova diretoria e de quanto o Glorioso está disposto a ceder. Caso contrário, o jogador retorna em 2027.
"Reencontrei minha alegria aqui. Desde o momento que eu recebi o carinho da torcida, do elenco, das pessoas que envolvem o clube, acho que me reencontrei novamente, a alegria que estava faltando. Essas coisas externas eu não consigo controlar. Acho que eu tenho que fazer meu papel, que é ajudar o São Paulo a conquistar os objetivos. Até o meu último dia aqui, vou estar sempre correndo com alegria, com vontade para as coisas acontecerem da melhor forma", completou.
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Artur disputou 60 partidas pelo Botafogo, com apenas dez gols marcados e cinco assistências. Ele foi emprestado no fim de março, sem custo, após decepcionar como substituto de Luiz Henrique. O São Paulo paga cerca de 60% dos salários do atacante, enquanto o Glorioso fica encarregado pelo restante.
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Artur, comprado junto Zenit-RUS, esta emprestado ao São Paulo
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