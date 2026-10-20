Cristiano Ronaldo em ação pela seleção portuguesaPatrícia de Mello Moreira/AFP
Técnico detona CR7: 'Não corria com a bola e nem sem ela'
Erik ten Hag, que comandou português no Manchester United, apontou como o astro não se preparava adequadamente nos treinos
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