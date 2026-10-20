Cristiano Ronaldo em ação pela seleção portuguesa - Patrícia de Mello Moreira/AFP

Cristiano Ronaldo em ação pela seleção portuguesaPatrícia de Mello Moreira/AFP

Publicado 20/10/2026 09:17 | Atualizado 20/10/2026 09:21

O técnico holandês Erik ten Hag, que passou pelo Manchester United entre 2022 e 2024 e comandou Cristiano Ronaldo nos primeiros meses do seu ciclo no clube, detonou a postura do atleta dentro de campo e fora dele. Em entrevista ao jornal 'The Athletic', publicada nesta terça-feira (19), o treinador deu detalhes sobre a sua relação com o português e como ele impactou no comportamento do elenco.

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"Ele decepcionou a equipe e me decepcionou, porque fizemos planos com ele", disse Ten Hag. "Viajei até Portugal para conversar com ele sobre o que eu pretendia fazer antes de chegar ao United. Obviamente, ele é um dos maiores nomes da história do futebol. Eu o respeitava muito. Mas, naquele momento, como treinador, tive que tomar uma decisão racional e manter no elenco os jogadores que admiro."

Na avaliação do holandês, Cristiano não conseguia atingir as metas de frequência cardíaca por causa da ausência nos treinamentos. Segundo o treinador, após a derrota por 4 a 0 para o Brentford, em agosto de 2022, Ten Hag deu ordem para os jogadores correrem ao redor do campo e o português completou apenas duas das três voltas programadas.

"Confrontei-o com isso", afirmou. "Muitas vezes eu digo: 'Ronnie [apelido de CR7], todo mundo quer trabalhar para você, para colocá-lo na posição certa, mas se você não consegue entrar na área, não consegue marcar gols'. Ele não era capaz de fazer isso. É errado dizer que eu esperava que ele pressionasse os adversários e que, por isso, ele ficava exausto. Mas ele não conseguia. Ele não corria nem quando estávamos com a posse de bola, nem quando estávamos sem ela. O motivo era que ele não se preparava adequadamente."

Ainda na opinião do técnico, a atitude de Cristiano influenciava no restante do elenco. "Todo grande time precisa acolher seu grande jogador, mas o grande jogador também precisa trabalhar pela equipe. Ele dizia aos jogadores: 'Poupe as pernas durante os treinos'. Eu entendo isso quando você está em excelente forma física: há sessões de treino em que é possível poupar as pernas. Mas, primeiro, você precisa treinar para atingir o nível de condicionamento físico adequado."

Cristiano Ronaldo jogou pelo Manchester United entre 2003 e 2009, quando se consagrou como um dos maiores ídolos do clube. Retornou à equipe em 2021, onde permaneceu até 2022. Na última passagem do jogador, Ten Hag destacou que o atleta não colocou o time como prioridade.

"Os jogadores precisam agir, pois têm uma grande responsabilidade. Para alguns, o futebol não é a maior prioridade. E, para alguns, o United também não era a maior prioridade."