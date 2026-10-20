Pedro, atacante do Flamengo - DIVULGAÇÃO/FLAMENGO

Pedro, atacante do FlamengoDIVULGAÇÃO/FLAMENGO

Publicado 20/10/2026 11:47





A questão vai além da preferência da torcida. Em uma temporada na qual cada detalhe pode influenciar o caminho do Flamengo rumo aos títulos, a escolha do comandante ofensivo exige uma análise que considere números, características táticas e momento individual. A disputa pela titularidade do ataque do Flamengo ganhou novos elementos para análise. De um lado, Bruno Henrique apresenta números superiores na Copa Libertadores de 2026 e aparece com maior frequência entre os titulares da competição. Do outro, Pedro tem características de centroavante que podem fazer a diferença em jogos decisivos, mas precisa transformar suas oportunidades em uma sequência consistente de gols pelo clube.A questão vai além da preferência da torcida. Em uma temporada na qual cada detalhe pode influenciar o caminho do Flamengo rumo aos títulos, a escolha do comandante ofensivo exige uma análise que considere números, características táticas e momento individual.

Bruno Henrique apresenta vantagem na Libertadores

O Flamengo disputou 11 partidas na Libertadores de 2026, marcou 20 gols e sofreu cinco. A média ofensiva da equipe é de 1,81 gol por jogo, enquanto a média de gols sofridos é de 0,45.



Nesse contexto, Bruno Henrique aparece como o principal goleador rubro-negro entre os jogadores destacados no levantamento, com cinco gols. Arrascaeta soma quatro, Lucas Paquetá tem três e Pedro aparece com dois.



A diferença é relevante. Bruno Henrique marcou três gols a mais que Pedro na competição continental e começou em nove partidas como titular, contra duas do camisa 9. Em Flamengo 1 x 0 Estudiantes, na primeira fase, estiveram juntos em campo.



Esses números ajudam a explicar por que Bruno Henrique ganhou força na disputa. Além da capacidade de finalizar, sua movimentação e velocidade oferecem alternativas para atacar os espaços deixados pelos defensores adversários.



A vantagem estatística, entretanto, precisa ser interpretada com cuidado. A quantidade de gols não revela sozinha o desempenho completo de cada atacante.

O último gol de Pedro pelo Flamengo aumenta a pressão

O último gol de Pedro com a camisa do Flamengo foi marcado em 20 de setembro, na vitória por 2 a 1 sobre o RB Bragantino, pela 28ª rodada do Brasileirão.



Naquela partida, disputada no Maracanã, o centroavante marcou aos 25 minutos do segundo tempo. O gol surgiu após uma cobrança de escanteio, com participação de Jorginho no desvio que deixou a bola em condições para a finalização de Pedro. O lance garantiu o segundo gol rubro-negro no confronto.



O detalhe é que aquele gol encerrou uma sequência anterior de cinco partidas sem balançar as redes. Portanto, o episódio representou uma reação naquele momento, mas não elimina a necessidade de avaliar a continuidade da produção ofensiva do atacante nas partidas seguintes.



Na mesma partida, Pedro foi substituído por Bruno Henrique pouco depois de marcar. A mudança provocou uma demonstração de insatisfação do camisa 9, que desejava permanecer em campo para tentar ampliar sua participação no placar. O episódio também colocou em evidência a disputa por espaço no setor ofensivo.

Pedro ainda tem argumentos para ser titular

Apesar da vantagem de Bruno Henrique, seria precipitado considerar Pedro uma alternativa sem condições de disputar a posição.



O camisa 9 oferece presença física na área, capacidade de finalização e recursos técnicos para participar de jogadas curtas. Em partidas nas quais o adversário se fecha e reduz os espaços, contar com um centroavante capaz de disputar bolas e concluir cruzamentos pode ser determinante.



O próprio gol contra o Bragantino demonstra uma das qualidades de Pedro: o posicionamento dentro da área para aproveitar uma jogada de bola parada. Esse tipo de característica pode ser decisivo quando o Flamengo encontra dificuldades para criar oportunidades em jogadas trabalhadas.



O problema para o atacante está em transformar essas virtudes em regularidade. Os dois gols registrados na Libertadores, em comparação aos cinco de Bruno Henrique, representam uma diferença objetiva no recorte analisado.



Por isso, Pedro precisa ser avaliado não apenas pelo potencial que possui, mas também pelo rendimento efetivamente apresentado na competição e nas partidas recentes pelo clube.

O que pesa a favor de Bruno Henrique?

A principal vantagem de Bruno Henrique está na combinação entre produção ofensiva e utilização pela comissão técnica.



Com cinco gols na Libertadores, o atacante aparece à frente dos demais jogadores destacados na artilharia rubro-negra.



Taticamente, Bruno Henrique pode oferecer profundidade, atacar as costas da defesa e explorar os espaços criados pelos companheiros. Essa mobilidade permite que o Flamengo varie a maneira de chegar ao gol e dificulte a marcação adversária.



Há, porém, um ponto que não pode ser ignorado: a função exercida por Bruno Henrique nem sempre é idêntica à de Pedro. Dependendo do sistema utilizado, os dois podem até atuar juntos, como indica um dos registros da fase de grupos.



A decisão, portanto, não precisa ser tratada como uma escolha definitiva entre dois jogadores incompatíveis. O contexto de cada partida pode justificar diferentes combinações ofensivas.

Quem deve ser o titular do ataque do Flamengo?

Considerando tudo aqui exposto, Bruno Henrique reúne os argumentos mais fortes para começar jogando na partida desta quinta-feira (22), contra o Estudiantes no Maracanã. Ele tem mais gols na competição, aparece com maior frequência nas escalações iniciais e oferece características de movimentação que podem beneficiar o modelo ofensivo rubro-negro.



Pedro continua sendo uma alternativa importante, sobretudo em confrontos nos quais a presença de um centroavante de referência pode ser determinante. Entretanto, a diferença nos números da competição continental e a necessidade de construir uma sequência de gols pelo Flamengo pesam contra sua candidatura neste momento.



A análise também exige cautela. Um intervalo sem marcar não determina, isoladamente, a qualidade de um atacante. Participação na construção das jogadas, movimentação, finalizações, minutos disputados e desempenho nos treinamentos são fatores que precisam entrar na avaliação da comissão técnica.



Ainda assim, se a decisão for baseada principalmente nos números da Libertadores apresentados até aqui, Bruno Henrique merece a preferência inicial.



A disputa permanece aberta, e Pedro tem qualidade para mudar esse cenário. Mas, neste recorte da temporada, a vantagem estatística e a utilização nas escalações apontam para Bruno Henrique como a opção mais consistente para iniciar as partidas decisivas do Flamengo.